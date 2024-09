Wesley Safadão transforma projeto “Arrocha Safadão” em Festival

O cantor Wesley Safadão anuncia uma grande novidade para os fãs: o projeto audiovisual “Arrocha Safadão”, que conquistou o público com milhares de reproduções, ganhará vida como um festival com três edições especiais.

O evento, que promete agitar o Brasil, passará pelas cidades de São Paulo, Fortaleza e Salvador. A primeira edição acontece no dia 7 de dezembro, em São Paulo/SP. Em seguida, o festival desembarca em Fortaleza/CE no dia 25 de janeiro. Encerrando com chave de ouro, a última apresentação será em Salvador/BA, em 8 de fevereiro. Cada cidade será palco de um verdadeiro espetáculo, com repertório que reúne muito arrocha e os grandes sucessos do cantor, além de participações especiais e surpresas exclusivas para o público.

“Arrocha Safadão” se destacou como um dos projetos mais celebrados do artista, evidenciando sua versatilidade e capacidade de se reinventar no cenário musical. Com esse novo formato, Safadão busca proporcionar uma experiência ainda mais completa e envolvente para os fãs, que poderão viver momentos inesquecíveis ao som de seus hits favoritos. As vendas de ingressos para as três edições do festival começam no dia 10 de outubro (São Paulo e Fortaleza) e 15 de outubro (Salvador).

“Estou muito feliz em transformar o ‘Arrocha Safadão’ em um festival. É uma oportunidade incrível de levar essa energia para ainda mais pessoas e celebrar junto com os fãs em três cidades que têm um lugar especial no meu coração.”

Para mais informações sobre o festival “Arrocha Safadão”, acesse o site oficial www.arrochasafadao.com ou o @arrochasafadao e fique por dentro de todas as novidades. Prepare-se para dançar e cantar muito ao som do maior Safadão do Brasil!