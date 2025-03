Wesley Safadão se rende a música romântica de Léo Magalhães em “Dois Amigos”

A história de Léo Magalhães continua sendo escrita e a comemoração de 20 anos foi iniciada em fevereiro com a gravação do DVD comemorativo em São Paulo. O primeiro single deste trabalho, “Dois Amigos”, em parceria com Wesley Safadão, está disponível em todas as plataformas digitais.

Escrita com muita sofrência, a letra fala sobre duas pessoas que estavam se relacionando e resolveram dar um tempo. “Ter meu parceiro Wesley Safadão neste projeto foi incrível, a música é linda, daquelas para escutar e sofrer daquele jeito. O resultado ficou maravilhoso e mal posso esperar para começar a receber os feedbacks do público”, comenta Léo Magalhães.

Gravado na capital paulista, o DVD comemorativo de 20 anos do cantor foi um marco na carreira do artista. Com participações especiais e ingressos esgotados, o músico transformou o Vibra São Paulo em uma noite mágica.

Este foi o 20º álbum e 8º DVD da carreira do cantor, que atualmente segue como um dos principais nomes da música sertaneja. O romantismo sempre foi e ainda é o ponto forte de Léo Magalhães que além de cantor é um excelente comunicador, sabe como poucos traduzir a linguagem popular, o exemplo deste identidade é seu público fiel de norte a sul do país.