Wesley Safadão lança projeto “Bem-vindo ao Meu Mundo: Forró & Vaquejada” 

Wesley Safadão lança nesta sexta-feira, 7 de março, o álbum “Bem-vindo ao Meu Mundo: Forró & Vaquejada”, gravado no Parque de Vaquejada Arena Jampa, em João Pessoa (PB), em uma megaestrutura e com convidados especiais.

Resgatando grandes sucessos do forró e celebrando a cultura nordestina, Safadão reuniu um time de peso: Xand Avião, Natanzinho Lima, Brasas do Forró, Nonato Neto, Edson Lima (Limão com Mel), Zé Vaqueiro, Mano Walter, Raí Saia Rodada e muitos outros. Juntos, eles protagonizaram uma emocionante homenagem à terra que os inspira e os une.

Com foco no medley Seis Cordas | Baião de Dois | Cavalo Lampião, o audiovisual traz ao todo 24 faixas, que poderão ser ouvidas em todas as plataformas de streaming (aqui), e na versão completa em vídeo no YouTube oficial do artista (aqui).

“Eu realizei um sonho antigo gravando esse projeto e ver ele pronto para os meus fãs e todos aqueles que curtem a minha música é muito bom. Espero que todos gostem e se divirtam ouvindo, assim como eu me diverti gravando.” – Wesley Safadão