Wesley Safadão faz cirurgia na coluna e pausa shows por dez dias

O cantor Wesley Safadão, 36, ficará dez dias fora dos palcos. O artista foi submetido a uma cirurgia na coluna. O procedimento foi um sucesso.

Safadão está no Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele usou as redes sociais para tranquilizar fãs. A agenda de shows não terá alterações e as apresentações seguem confirmadas.

“Uma cirurgia tranquila, graças a Deus. Já levantei aqui, dei uma caminhada, acabei de tomar meu banho, já almocei, minha esposa está aqui do lado e estou tomando os remédios. Jajá nós estamos pulando, com fé em Deus”, disse.

Essa não é a primeira vez que Safadão é submetido a uma cirurgia. Em 2022, passou por um procedimento cirúrgico para retirar uma hérnia de disco.

Na ocasião, o forrozeiro teve a sua agenda de show interrompida e algumas apresentações canceladas.

“Agradecemos o carinho e a oração de todos. Em breve retomaremos a agenda de shows normalmente”, disse na época.