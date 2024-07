Wesley Safadão está de volta e lança “Bem Vinda ao Meu Mundo” em parceria com Rey Vaqueiro

Preparados para mais um sucesso? Após um hiato em lançamentos no estilo WS, Wesley Safadão está pronto para incendiar e movimentar as plataformas de streaming com o lançamento de “Bem-Vinda ao Meu Mundo” em parceria com Rey Vaqueiro.

Com uma mistura irresistível de ritmo e emoção, a faixa composta por Thalys Rondinele e Caninana traz uma pegada romântica abordando um tema muito especial para Safadão: a vaquejada.

Disponível nas principais plataformas de streaming, “Bem-Vinda ao Meu Mundo” também está disponível no YouTube, com um videoclipe gravado em o clipe foi gravado em uma vaquejada de verdade, em Sousa (PB) e no Haras WS, em Aracoiaba (CE).

Prometendo ser um dos grandes sucessos dos anos, a música já está em alta nas redes sociais e nos shows, onde diariamente Wesley chama o público para aprender e cantar com ele.

“Tem um bom tempo que meus fãs pedem para eu lançar uma música mais romântica, estilo WS de uns anos atrás. Os meninos foram muito felizes nessa composição que além de trazer a minha essência, fala de uma das minhas maiores paixões que é a vaquejada. Estamos investindo muitas fichas e acreditando que será um hit desse segundo semestre. ” – conta Safadão

Reforçando a sua importância e sucesso no cenário musical brasileiro, Wesley Safadão acumula mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e soma 8.7 bilhões de visualizações no YouTube.