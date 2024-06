Wesley Safadão e Felipe Amorim se unem em “Novinha não chora”

De um lado Wesley Safadão, um dos artistas mais completos do cenário musical brasileiro e dono de uma das carreiras mais sólidas do mercado. Do outro Felipe Amorim, considerado uma das revelações da música por misturar vários gêneros, como forró, pop, funk, trap e música eletrônica, surpreende a cada lançamento com canções de sonoridade única. De todos os lados o amor pela música e a facilidade em misturar sons e, desta vez não vai ser diferente, os dois se reuniram e lançam “Novinha não chora”, single que já é um dos mais aguardados pelos fãs e que chega nas plataformas de áudio na próxima sexta-feira, dia 14.

“Quando surgiu a ideia de gravar com Wesley eu amei na hora, ele é um cara massa demais, que eu acompanho há muitos anos, gosto muito do trabalho dele. Ele topou e fiquei muito feliz! A gente se reuniu em Fortaleza mesmo para gravar o clipe, foi resenha demais, a gente se divertiu muito e o resultado tem essa energia, essa vibe boa”, explica Felipe Amorim.

Com o swing que só a parceria entre Safadão e Felipe Amorim pode proporcionar, “Novinha não chora” retrata a história de uma jovem que se separou e é encorajada pelas amigas para sair e se divertir. “Você não precisa, só precisa se amar. O namoro acaba, a festa continua. Novinha não chora, sorria”, é parte do refrão chiclete que promete conquistar o Brasil.

“Novinha não chora já é hit. Feliz demais com essa parceria, vamos com tudo nesse lançamento”, se anima Wesley Safadão.