Wesley Safadão comemora aniversário com lançamento do projeto “Arrocha Safadão”

Inquieto e visionário, esse é o perfil do cantor Wesley Safadão, que está sempre em busca de movimentar o cenário da música brasileira. O mais novo projeto, já disponível nas plataformas de streaming, é composto por 14 faixas, entre inéditas e releituras de sucessos de diferentes estilos.

“Arrocha Safadão”, nome escolhido pelo cantor para o novo álbum, é um presente para os seus fãs, no dia em que ele comemora mais um ano de vida, e conta com participações especiais de novos artistas da música nordestina e a presença de Gusttavo Lima. O projeto explora novas sonoridades e tem como carro chefe “Mentira Estampada”, com Natanzinho Lima.

Disponível nas principais plataformas de streaming e no YouTube oficial de Safadão (assista aqui), o álbum se completa com a inédita “Rejeita”, “Laranjinha”, “6 Graus Abaixo de Zero”, “Reinventar”, “Batom na Camisa”, “Eu Sem Você”, “Noite Fracassada”, “Bipolar”, “Inveja do Seu Namorado”, “Declaração / Amor infinito”, “A Dor Desse Amor / A Lenda”, “Arrasada” e “Beber Com Emergência”. Cada faixa traz uma aposta de Wesley, que reforça o movimento do arrocha nas vozes de Heitor Costa e Natanzinho Lima.

Como um dos principais expoentes da música nordestina, Wesley Safadão soma mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de música e 8.7 bilhões de visualizações em seus vídeos do YouTube.