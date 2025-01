Wesley Safadão anuncia gravação do DVD “Bem-Vindo Ao Meu Mundo – Forró & Vaquejada”

Wesley Safadão está prestes a realizar um dos maiores eventos de sua carreira: a gravação de seu novo DVD, “Bem-Vindo ao Meu Mundo: Forró & Vaquejada”. O projeto promete resgatar as raízes do cantor e levar os fãs a uma verdadeira viagem musical, celebrando a essência do forró e da vaquejada, estilos que marcaram a sua trajetória e fazem parte do seu dia a dia. A gravação acontecerá no Parque da Vaquejada – Arena Jampa, dia 7 de fevereiro.

Em uma edição que promete ser histórica, Wesley Safadão se apresentará ao lado de grandes nomes da música nordestina, incluindo Brasas do Forró, Raí Saia Rodada, Natanzinho Lima, Xandy Avião, Rey Vaqueiro, Edson Lima e Mano Walter, entre outros, proporcionando ao público uma verdadeira festa de forró e vaquejada.

“Esse projeto sempre foi um sonho pra mim, pensei nele por muito tempo e estou muito feliz em saber que está cada vez mais próximo de se realizar. A vaquejada faz parte da minha vida, é o meu mundo, tudo o que eu sempre vivi. Convidei grandes amigos para que seja ainda mais especial, vamos cantar os maiores sucessos do forró”, comenta Wesley Safadão.

Com uma produção de alto nível, energia contagiante e muita diversão. Os fãs podem esperar uma performance cheia de emoção, com os maiores sucessos de Wesley Safadão, além de colaborações incríveis que irão enriquecer ainda mais este projeto que promete ser ainda mais especial.

Os ingressos já estão disponíveis, confira.

Detalhes do evento: