Werner Neugebauer encara desafio duplo no automobilismo americano

Werner Neugebauer

(Bruno Terena)

Depois de oito temporadas na Porsche Carrera Cup Brasil e três títulos conquistados, Werner Neugebauer parte para uma temporada desafiadora nos Estados Unidos. Em 2025 o piloto vai disputar o Lamborghini Super Trofeo pela equipe RAFA Racing Team e o Michelin Pilot Challenge pela equipe Panam Motorsport. O primeiro desafio já acontece nesta semana. Entre os dias 12 e 15 de março o piloto estará em Sebring, na Flórida (EUA), para a disputa da primeira etapa dos dois campeonatos.

Se a pista é a mesma, os desafios são diferentes. Werner precisará se adaptar a dois carros com estilos de pilotagem e estratégias únicas. No Lamborghini Super Trofeo, ele dividirá o volante do Huracán Super Trofeo Evo2 #68 (650hp) com o americano Cameron Lawrence. No Michelin Pilot Challenge, o desafio será o Toyota GR Supra GT4 #54 (430hp), onde competirá ao lado do compatriota Caio Chaves em seis etapas.

“Estou muito animado para estes novos desafios. Eu nunca corri com um m antes, então o meu pensamento é de evoluir com o carro. É sempre animador trabalhar com um novo time e se adaptar a um carro diferente. Estou confiante que faremos uma temporada forte”, disse o piloto que disputará sua primeira temporada fora do Brasil.

“Correr nos Estados Unidos é algo que sempre quis fazer, então estou realmente ansioso por essa oportunidade. O nível de competição é muito alto, e as pistas são bem diferentes das que estou acostumado, mas estou preparado para o desafio. Vai ser uma grande experiência, e mal posso esperar para começar”, completou.

A organização divulgou a lista de inscritos e pela Michelin Pilot Challenge serão 40 carros. No Lamborghini até o momento são 36 carros confirmados no grid.

O compromisso do piloto começa na quarta-feira (12) com treinos livres das duas categorias. Na quinta-feira (13), o dia começa com a segunda sessão de treino livre da Michelin Pilot Challenge e segue com a classificação das duas categorias. A primeira corrida do Lamborghini Super Trofeo encerra o dia. Na sexta-feira (14), a corrida de duas horas da Michelin Pilot Challenge tem largada marcada às 14h15 do horário local (16h15 em Brasília), logo na sequência acontece a largada para a segunda prova do Lamborghini Super Trofeo. A programação completa está abaixo.

A transmissão dos eventos acontecem a partir da quinta-feira (13) pelo IMSA TV ou pelo canal da IMSA no YouTube.

Werner deixa a Porsche Carrera Cup Brasil após oito temporadas completas disputadas e mais duas corridas na temporada 2016, quando estreou com vitória na preliminar do GP Brasil de Fórmula 1. Foram três títulos (Sprint 2018, Overall 2019 e Endurance 2024), 125 corridas disputadas, 20 vitórias, 71 presenças no pódio e 12 pole positions.

Cronograma das etapas em Sebring (horário de Brasília)

Quarta-feira, dia 12

12:25-13:10 – Lamborghini Super Trofeo – Treino Livre 1

13:25-14:25 – Michelin Pilot Challenge – Treino Livre 1

17:05-17:50 – Lamborghini Super Trofeo – Treino Livre2

Quinta-feira, dia 13

10:00-11:00 – Michelin Pilot Challenge – Treino Livre 2

13:55-14:30 – Lamborghini Super Trofeo – Classificação

16:10-16:45 – Michelin Pilot Challenge – Classificação

19:55-20:45 – Lamborghini Super Trofeo – Corrida 1 (TRANSMISSÃO AO VIVO)

Sexta-feira, dia 14

16:15-18:15 – MPC Alan Jay Automotive Network 120 – Corrida (TRANSMISSÃO AO VIVO)

19:05-19:55 – Lamborghini Super Trofeo- Corrida 2 (TRANSMISSÃO AO VIVO)