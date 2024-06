Werner Neugebauer e Rubens Barrichello conquistam a pole position para os 300 Km do Estoril

Vai começar o Porsche Endurance Challenge, o campeonato de corridas longas da Porsche Cup Brasil. Nesta sexta-feira, dia 21, no Circuito do Estoril, em Portugal, Werner Neugebauer e Rubens Barrichello tiveram a média mais rápida nos treinos classificatórios e conquistaram a pole position para os 300 Km do Estoril, que terá sua largada neste sábado (22). Esta foi a primeira vez que a dupla dividiu a pilotagem do Porsche 911 GT3 992 #8 da Mahrte Racing Team.

A classificação foi dividida em três sessões, sendo que obrigatoriamente cada piloto deveria andar em, pelo menos uma das sessões de 12 minutos cada e registrar uma volta válida. Na primeira sessão, Neugebauer foi para a pista e registrou a nona marca em seu grupo. Na segunda sessão, Barrichello assumiu o controle e foi o quarto mais rápido. Werner voltou ao carro para baixar o seu tempo na terceira parte do treino e, na média, a dupla ficou com o tempo de 1min38s619, superando a segunda dupla em 13 centésimos de segundo.

“É sensacional, todo o trabalho que a gente fez aqui foi de pura harmonia, sabe? Uma coisa muito gostosa, cara. Ele já percebeu, ele me conhece de outro carro, do mesmo box, ele sabe do quanto eu gosto disso, do quanto eu tenho gratidão por esses momentos. Então poder ter tirado tudo do carro e passado tudo que eu conheci da minha pista para ele, e ele ter efetivado tudo aquilo que a gente falou, foi uma satisfação enorme”, disse Barrichello. “Ele estava apreensivo no começo, e aí quando ele mandou a volta, o box inteiro foi à loucura. Então, é muito bom, muito bom”, completou.

“A experiência do Rubens me ajudou bastante. É muito legal dividir o carro com o Rubens, mas é uma grande responsabilidade também, porque é muito fácil ceder a pressão, mas também é muito legal pela troca. Eu aprendi para caramba com ele nos últimos dois anos, só de estar do lado, ouvindo, e quando a gente fechou o acordo ele me chamou de orelhudo, porque ele falou, cara, eu percebo que você está sempre de olho nas coisas. Mas eu aprendi muito. É sensacional, é muito legal mesmo”, comemorou Werner, que também cravou a pole na última passagem da categoria pelo Estoril.

A corrida acontece neste sábado, dia 22, com larga prevista às 12h do horário local (8h no Brasil). Serão 300 Km (aproximadamente 72 voltas) ou um limite máximo de 2h30 de prova. Cada piloto deve estar no carro em dois stints, com a corrida sendo dividida em dois segmentos.

Para a temporada 2024, Werner Neugebauer tem patrocínio de Mahrte e Cofap.

Programação da etapa

Sábado, dia 22

10h20 – Visitação aos boxes

11h25 – Box aberto

11h40 – Formação do grid

12h – Volta de apresentação

12h03 – Corrida (300 km ou 2h30 de duração)