Wembanyama tem trombose no ombro e deve perder o restante da temporada da NBA

O jovem talento francês Victor Wembanyama não participará do restante da temporada da NBA devido a um diagnóstico de trombose venosa profunda no ombro direito. A equipe do San Antonio Spurs divulgou a informação, ressaltando que a condição foi identificada após o All-Star Game realizado em São Francisco no último fim de semana.

