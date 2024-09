Websérie Jornalística “Economia Criativa em São Caetano do Sul” estreia no Youtube

No dia 09 de setembro de 2024 (segunda-feira), a partir de 19h, estreia a mais nova produção da jornalista Mercedes Cumaru, idealizadora do Grande ABC Cultural ( @grandeabccultural ), portal que há mais de dez anos valoriza a cultura e a economia criativa da região do ABC Paulista.

Formada por cinco episódios, com duração de 10 minutos cada, a websérie “Economia Criativa em São Caetano do Sul” conta com reportagens especiais em vídeo com artistas da cidade São Caetano do Sul refletindo sobre temas como Literatura, Artes Cênicas, Música, Cinema, Artes Plásticas, Arte urbana, Cultura Popular, Eventos e Festividades, Gastronomia e Arte Inclusiva.

Entre as personalidades confirmadas estão o escritor, jornalista e artista multimeios Carlos Galego, a atriz de teatro, cinema e televisão Maria Rocha, a artista plástica e arte-educadora Tânia Turcato, o cineasta Erick Monstavicius e o ator-mirim e cantor Pedro Pupak.

A websérie será transmitida gratuitamente no Portal Grande ABC Cultural e no Canal do Youtube e até o dia 13 de setembro, um novo episódio será lançado a cada dia. Todos os vídeos do projeto serão legendados e haverá conteúdo bônus inédito no portal com vídeos, galeria e textos.

Por meio de uma linguagem clara e apropriada para todas as idades, o conteúdo será formado por entrevistas exclusivas e narrativas jornalísticas, enfatizando as principais iniciativas ligadas à Economia Criativa em São Caetano do Sul, a importância dessas ações na atualidade e o impacto a longo prazo, com foco especial nos personagens (artistas, agentes culturais e outros profissionais do segmento) e suas respectivas atividades.

As ações fazem parte do projeto realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, edital 15/ 2023, da Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural e Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul.

Serviço: Websérie Jornalística “Economia Criativa em São Caetano do Sul”

Com Mercedes Cumaru

Participações especiais: Carlos Galego, Maria Rocha, Tânia Turcato, Erick Monstavicius e Pedro Pupak.

Sinopse: Com entrevistas exclusivas e narrativas jornalísticas, a websérie enfatiza as principais iniciativas ligadas à Economia Criativa em São Caetano do Sul, a importância dessas ações na atualidade e o impacto em longo prazo, com foco especial nos personagens (artistas, agentes culturais e outros profissionais do segmento) e suas respectivas atividades.

Quando: de 09 a 13 de setembro de 2024

Onde assistir: https://grandeabccultural.com e no Canal do Youtube https://www.youtube.com/GrandeABCCultural

Grátis – Classificação Livre