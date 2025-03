Websérie conta a história por trás da produção dos EcoLápis de cor

Após a primeira temporada, que mostrou os bastidores da maior fábrica de lápis de cor do mundo, a unidade da Faber-Castell em São Carlos (SP), o projeto “Descobrindo Faber-Castell” retorna em março com foco na origem da matéria-prima dos EcoLápis.

A nova temporada da websérie, intitulada “Descobrindo Faber-Castell: A Floresta”, convida o público a se aventurar na floresta da Faber-Castell na cidade de Prata, Minas Gerais, revelando os processos sustentáveis por trás da produção de 2 bilhões de EcoLápis por ano.

Chamada de “Floresta Sem Fim” por sua constante renovação, a área de reflorestamento conta com programas de sustentabilidade voltados à preservação da fauna e flora, com mais de 700 espécies preservadas – são mais de 8 mil hectares de área, o equivalente a 8 campos de futebol, na qual já foram plantadas mais de 4,5 milhões de árvores.

A primeira temporada da websérie, lançada em março de 2024, utilizou as linguagens nativas das redes sociais, como trends e formatos inovadores, para aproximar o público – principalmente a Geração Z – dos processos de fabricação dos EcoLápis queridinhos por pessoas de todas as idades, mostrando desde a pigmentação até a preparação da madeira.

A iniciativa gerou resultados expressivos, demonstrando o grande interesse do público em conhecer os bastidores da marca. O projeto surgiu a partir do desejo dos próprios consumidores, que expressavam diariamente o desejo de conhecer a fábrica, os processos e a história da Faber-Castell, a primeira marca do mundo a criar EcoLápis a partir de madeira de reflorestamento.

“Descobrindo Faber-Castell: A Floresta” dará continuidade a essa jornada de transparência, mostrando o cuidado da Faber-Castell com a fauna e a flora local, além do manejo sustentável da madeira utilizada na produção dos EcoLápis. A segunda temporada já está disponível