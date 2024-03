Websérie apresenta histórias de mulheres que fazem parte do Mogi Shopping

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Mogi Shopping reverencia o papel feminino na sociedade. E nada melhor do que conhecer histórias inspiradoras de personagens da vida real que movem o empreendimento, mesmo que pouco visíveis pelo público. São colaboradoras diretas e indiretas que atuam em segmentos essenciais para o cotidiano do shopping e seus milhares de visitantes todos os dias. Suas histórias são apresentadas na websérie que estreou nas redes sociais do shopping.

A jornada profissional de Priscila Assis dos Santos, 34 anos, começou como fiscal de piso e hoje ela exerce um cargo de alta confiança na área de segurança do shopping: “Foram tempos de muita dedicação, determinação e resiliência. Cada passo desse caminho foi marcado por desafios, mas também por conquistas gratificantes. Minha história é uma prova de que, com coragem e persistência, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos objetivos mais ambiciosos”, ensina.

Laura Alves de Moura tem apenas três meses na função de auditora e se sente recompensada pela oportunidade para sua carreira: “O setor de Administração é formado por mais mulheres do que por homens e me sinto gratificada em fazer parte do time composto por pessoas tão competentes”, destaca.

A bombeira civil Geniclegia Felipe Soares atua há 1 ano e 1 mês no shopping. A pernambucana adotou São Paulo como seu estado há 25 anos e tem 9 anos em uma profissão, que, por muito tempo, foi exercida, em sua maioria, por homens. “Cada dia traz um novo aprendizado na área e sempre busco adquirir mais conhecimentos e evoluir profissionalmente”, afirma.

Para Erika Ribeiro de Andrade, sonhar é realizar. E assim ela conquistou a posição de gerente Financeira e Comercial no Mogi Shopping, função que exerce há dez meses. Érika tem 29 anos e seu objetivo profissional era se tornar gerente da área de finanças antes dos 30 anos. E conseguiu: “É a realização de uma meta pessoal”, comemora.

Ana Lucia Matos Santana tem 51 anos e atua no setor de limpeza. São 13 anos de Mogi Shopping: “Gosto de trabalhar, pois se torna uma terapia para mim”, diz. Além de curtir os filhos e a convivência com a mãe, ela encontra nos momentos em que vai à igreja a força para a batalha de todos os dias.

As histórias de Priscila, Laura, Geniclegia, Érika e Ana Lúcia são contadas também na websérie “Mulheres do Mogi Shopping”, disponível nas redes sociais do shopping. O empreendimento também programou atividades especiais para o dia 8 de março: a partir das 10h e no decorrer do dia, haverá sessão de yoga, FitDance, Funcional, Tecido e Lira, com professores da Runner Academia, ao lado da loja Centauro, gratuitamente; porém, o número de vagas é limitado e as interessadas em participar precisam fazer inscrição no aplicativo do Mogi Shopping. À noite, a partir das 19h, na Praça Boulevard, acontece apresentação da cantora Thaís Mello, para celebrar a data.

