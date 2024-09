Warung Tour São Paulo chega à sexta edição com 12 atrações

O Warung Tour São Paulo desembarca mais uma vez na capital paulista com local, data e hora marcada: dia 21 de setembro, a partir das 16 horas, no Komplexo Templo. A sexta edição exclusiva do festival – que une música, entretenimento e lifestyle – traz 12 atrações, com destaque para o top DJ argentino Hernan Cattaneo, além de duas estreias internacionais: Mariano Mellino (Argentina) e Kamilo Sanclemente (Colômbia).

O palco Garden Open Air recebe a partir das 16h, os DJs:

16h – Marco Russo (Brasil): ele vem se destacando na cena eletrônica por suas mixagens inovadoras e sets carregados de energia, com influências que vão do House ao Techno.

17h – Sabadini (Brasil): uma das grandes promessas da nova geração de DJs e produtores brasileiros, Sabadini se destaca com performances enérgicas e sets dinâmicos e já conquistou a cena mundial. Seu remix de “Work It”, em colaboração com Deeft, foi tocado por Vintage Culture em festivais como Tomorrowland e EDC Las Vegas. Além disso, sua parceria com Rafa Ferreira em “Percolator – Rework” foi apresentada no Tomorrowland 2023. Ele também inovou com o remix de “Namora Comigo”, homenageando Mart’nália, lançado pelo selo Biscoito Fino, que ganhou destaque tanto no Brasil quanto no exterior.

18h –Riascode (Brasil): o paulistano combina melodias progressivas, Afro House e Melodic Techno, criando uma sonoridade única na cena nacional. Com apenas 17 anos, lançou a faixa “Horizon” em parceria com Pontifexx pela STMPD RCRDS, de Martin Garrix. Ele já colaborou com grandes nomes como Antdot e Cat Dealers e seu trabalho “Only Way” já ultrapassou 600 mil plays no Spotify, destacando seu talento crescente na música eletrônica.

19h30 – Soldera (Brasil): oDJ e produtor tem uma sólida carreira desde 2006 e se destaca pela versatilidade musical e envolvimento com grandes festivais como Tomorrowland e Tribe. Idealizador da label FewBeats, ele também lançou faixas por gravadoras internacionais renomadas no Afro House, como ALUKU Records e Sneja Recordings. O estilo dele incorpora influências de ritmos latinos e africanos, com melodias cativantes que garantem presença marcante na cena eletrônica mundial.

21h – Kamilo Sanclemente (Colômbia): oDJ e produtor é uma das figuras mais influentes do Progressive House mundial. Com quase uma década de carreira e uma discografia que ultrapassa 600 lançamentos, ele se consolidou como um mestre das melodias hipnóticas e profundas. Suas faixas estão presentes em grandes gravadoras como Anjunadeep, Natura Viva Black e Timeless Moment. Kamilo já se apresentou ao lado de ícones como Hernán Cattaneo e Nick Warren, conquistando o público com suas apresentações imersivas e transcendentais nos principais festivais da Europa e América Latina.

O palco Garden Open Air encerra às 23h.

No palco Inside:

21h – Badaro (Brasil): o DJ e produtor carioca é um talento emergente da cena eletrônica brasileira, conhecido por suas produções que mesclam ritmos encantadores com grooves dançantes. Desde o início de sua carreira, aos 11 anos, ele vem aprimorando um estilo único, que combina elementos acústicos como violões, pratos e flautas às batidas de Techno e House. Com um som minimalista e imersivo, suas performances conduzem o público a uma jornada sonora meditativa e enérgica. Já lançou faixas em plataformas como Spotify e Beatsource, ganhando espaço entre os novos talentos da música eletrônica nacional.

23h – Zac (Brasil): um dos DJs e produtores mais proeminentes do Brasil e uma referência internacional na música eletrônica. Com mais de 15 anos de dedicação, ele já lançou cerca de 150 faixas, acumulando milhões de streams e recebendo suporte de grandes nomes como Hernan Cattaneo, Solomun e Tale Of Us. Além de ser diretor do selo Fluxo, é residente no Warung Beach Club e já se apresentou em festivais como Tomorrowland Brasil e Universo Paralello. Com um som que transita entre o Progressive House e Melodic Techno, ele conquista cada vez mais fãs pelo mundo.

0h30 – Mariano Mellino (Argentina): é um dos grandes nomes do Progressive House de seu país. Com uma carreira de duas décadas, ele se inspira em ícones como Hernan Cattaneo e Sasha, criando sets que misturam elementos clássicos do gênero com toques de Melodic Techno. Já se apresentou ao redor do mundo, incluindo países como Alemanha, Japão e Brasil, e lançou faixas por selos renomados como Bedrock Records e Warung Recordings. Além disso, é fundador do projeto Audioholics, que começou como um programa de rádio e hoje é uma festa itinerante pela Argentina.

2h30 – Hernan Cattaneo (Argentina): Conhecido como “El Maestro”, Hernan Cattaneo é um dos DJs mais respeitados do mundo, com mais de 30 anos dedicados ao Progressive House. Nascido em Buenos Aires, ele ganhou visibilidade ao ser descoberto por Paul Oakenfold, abrindo portas para sua carreira internacional. Fundador da gravadora Sudbeat, Cattaneo também é aclamado por seus sets longos e imersivos, além do show sinfônico “Connected”, que mistura música eletrônica com uma orquestra de 50 músicos. A trajetória dele inclui 11 álbuns, mais de 50 remixes e um legado de apoio à nova geração de artistas da América do Sul.

05h30 – Curol (Brasil): é uma das principais artistas da cena Afro House, destacando-se por misturar elementos da cultura africana com a música eletrônica. Em 2024, ela alcançou o topo do chart de Organic House do Beatport com a faixa “Nocturne”, tornando-se a primeira mulher brasileira a lançar pela gravadora All Day I Dream, de Lee Burridge. Curol já se apresentou em eventos internacionais de renome e tocou ao lado de ícones como Keinemusik. Com uma carreira ascendente, ela também foi destaque na BBC Radio 1 e é uma inspiração para novas gerações de mulheres na música eletrônica.

O palco Inside encerra às 7h.

O Warung Tour São Paulo é um case de sucesso do Warung – club sediado em Itajaí (SC), com mais de duas décadas, referência no cenário nacional e internacional e considerado o templo da música eletrônica.

A realização do Warung Tour São Paulo é assinada pela BE ON Entertainment.

SERVIÇO

Warung Tour São Paulo

Data: 21 de setembro de 2024.

Local: Komplexo Tempo – Av. Henry Ford, 511 – Parque da Mooca, São Paulo – SP, 03109-001

Vendas: Link