Warner Bros. Games anuncia lançamento de Harry Potter: Campeões do Quadribol™

A Warner Bros. Games anunciou hoje a data de lançamento de Harry Potter: Campeões do Quadribol, novo game voltado ao icônico esporte bruxo que aparece nos livros e filmes da franquia Harry Potter. Gamers e fãs poderão mergulhar no mundo encantador do Quadribol através de partidas locais e em co-op online com amigos, ou em partidas online competitivas entre jogadores.

Desenvolvido pela Unbroken Studios e distribuído pela Warner Bros. Games sob o selo Portkey Games, a Standard Edition de Harry Potter: Campeões do Quadribol será lançada mundialmente no dia 3 de setembro no PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store). Além disso, Harry Potter: Campeões do Quadribol* estará disponível gratuitamente para membros da PlayStation Plus de 3 a 30 de setembro de 2024.

Assista e compartilhe o trailer oficial do anúncio de Harry Potter: Campeões do Quadribol:

Ambientado em locais icônicos do Mundo Bruxo, e trazendo personagens e referências que garantem maravilhar os fãs, Harry Potter: Campeões do Quadribol destaca a adrenalina de voar por arenas lendárias nas posições de batedor, artilheiro, goleiro ou apanhador em uma variedade de modos de jogo. Desde partidas de quintal na Toca dos Weasley a confrontos de alto risco na Copa do Mundo de Quadribol, os jogadores poderão disputar como – ou contra – personagens icônicos da série, como Harry Potter, Rony Weasley, Hermione Granger e muitos outros personagens que não poderiam faltar. E como um presente especial, os jogadores que possuem Hogwarts Legacy receberão o Bonus Legacy Pack** quando baixarem Harry Potter: Campeões do Quadribol e se conectarem à sua conta WB Games.

“Harry Potter: Campeões do Quadribol dá aos fãs a chance de mergulhar ainda mais no mundo de Harry Potter, e viverem a emoção de praticar esse esporte amado e fantástico”, conta David Haddad, presidente da Warner Bros. Games. “A equipe trabalhou muito para capturar o espírito do Quadribol, e para incluir personagens icônicos e áreas nunca antes vistas do Mundo Bruxo.”

“Todo o time está incrivelmente animado para revelar o game ao público e apresentar nossa visão para esse esporte mágico”, diz Paul Ohanian, CEO da Unbroken Studios. “Trabalhamos duro para criar um jogo de Quadribol no qual se pode jogar sozinho ou com amigos, que também fosse uma representação autêntica do esporte favorito dos fãs.”

Para saber mais sobre Harry Potter: Campeões do Quadribol, visite o site oficial ou participe da conversa pelo Facebook, X, Instagram, Discord e YouTube.