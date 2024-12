Wanessa Camargo se emociona ao ser escolhida madrinha da filha de Zezé e Graciele

A cantora Wanessa Camargo recebeu uma emocionante surpresa ao ser convidada para ser madrinha da recém-nascida Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. O convite foi entregue de forma inusitada, dentro de uma caixinha de presente, enquanto a artista estava acompanhada de seus filhos, João Marcus e João Francisco, em um momento familiar.

Clara nasceu no dia 25 de dezembro, uma data que também marca o Natal, e foi apresentada ao mundo após receber alta médica junto com a mãe no último sábado (28). Wanessa ficou visivelmente emocionada ao abrir o presente e se deparar com o pedido especial. “Que honra. Ser madrinha da irmã, não sabia que podia? Pode”, declarou a cantora.

A escolha dos padrinhos não foi tarefa fácil para Graciele Lacerda. Em suas redes sociais, ela compartilhou que a decisão envolveu muitas reflexões, já que havia várias opções de amigos próximos. No entanto, após ponderações, decidiram por Wanessa e Emanoel Camargo, irmão de Zezé, como padrinhos do batismo da menina. “As opções eram inúmeras e todas especiais. Depois de muito pensar, escolhemos a Wanessa e o Emanoel como padrinhos de batismo e o João como padrinho de consagração,” revelou Graciele.

Os pais da pequena Clara vivenciaram momentos divertidos na véspera do Natal na casa de Wanessa em São Paulo. Durante a ceia, uma brincadeira envolvendo a simulação do estouro da bolsa de Graciele gerou grande repercussão nas redes sociais e alcançou mais de 8 milhões de visualizações. O que inicialmente parecia apenas uma diversão acabou se concretizando na madrugada do dia 25, quando Wanessa compartilhou um vídeo aguardando ansiosamente pela chegada da irmã.

Na manhã do Natal, Wanessa expressou sua surpresa ao relatar que ela e Zezé ainda estavam em estado de choque pela iminente chegada da bebê: “Eu e Zezé não estávamos acreditando ainda que a Clara chegaria dia 25 de dezembro. Não tinha arrumado nada,” contou ela.

Após deixarem a maternidade Pro Matre em São Paulo no último sábado, Graciele Lacerda compartilhou detalhes sobre a experiência hospitalar e as preparações familiares para a chegada da nova integrante. A influenciadora também revelou um método interessante para introduzir os animais de estimação da família – Jolie, Mia e Chiquinho – à pequena Clara: enviou roupas usadas pela bebê para casa antes do retorno dela.

“Estou ansiosa para ver a reação da Jolie, da Mia e do Chiquinho recebendo a Clara. Como vai ser essa recepção?” destacou Graciele em suas publicações.

Zezé Di Camargo e Graciele emocionaram seus seguidores ao compartilhar as primeiras fotos da filha Clara nas redes sociais. O casal celebrou a chegada da bebê antes do previsto como um presente divino: “Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas!”

O casal está junto há mais de uma década e tentava engravidar há cinco anos. Com a chegada da quarta filha aos 62 anos, Zezé celebra um novo capítulo em sua vida familiar ao lado dos filhos Camilla, Igor e Wanessa.

A gravidez foi anunciada em julho deste ano, seguida pela revelação do sexo do bebê em uma cerimônia especial que também marcou o casamento surpresa entre Zezé e Graciele.