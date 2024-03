Wanessa Camargo é expulsa do BBB 24 por agressão a Davi

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 após agredir Davi durante a festa, na madrugada deste sábado (2). Mais cedo, o brother conversou com aliados e disse que foi acordado por ela.

Davi, 21, dormia no quarto magia quando a cantora entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e mexendo no interruptor na companhia de Yasmin, Pitel e Lucas, que tentavam acalmar a sister.

O baiano foi ao confessionário falar sobre o ocorrido. Segundo Davi, a produção disse inicialmente que iria analisar as imagens.