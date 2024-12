Wanessa Camargo e Dado Dolabella celebram amor e transformação

A cantora Wanessa Camargo, ao lado de seu namorado, Dado Dolabella, compartilhou que está em processo de organização de uma celebração especial para marcar seus 25 anos de carreira, que serão completados em 2025. Em um evento recente em São Paulo, a artista expressou sua felicidade no relacionamento, ressaltando que o amor sempre prevalece: “Estamos felizes e construindo nossa relação com nossas famílias, em um momento muito legal”, declarou ao gshow.

O casal, que mantém um relacionamento há pouco mais de dois anos, optou por não aumentar a família neste momento. Ambos têm filhos de relacionamentos anteriores e estão focados em dedicar-se a eles. Wanessa é mãe de José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10 anos, frutos de seu casamento com Marcus Buaiz. Já Dado é pai de João Valentim e Eduardo, ambos com 15 anos, além de Ana Flor, de 13 anos.

Enquanto se prepara para a comemoração de sua carreira musical, Wanessa também está animada com o retiro que Dado pretende organizar na Chapada dos Veadeiros, Goiás. O ator mencionou que deseja promover uma experiência voltada ao autoconhecimento e à transformação pessoal. Ele ressaltou a importância do veganismo em sua vida nos últimos dez anos e como isso o ajudou a evoluir.

Dado afirmou: “Esse retiro será uma oportunidade para aqueles que me acompanham e desejam se transformar física, mental e espiritualmente. Aprendi muita coisa nesse período e quero compartilhar isso”. Wanessa apoiou as iniciativas do namorado e comentou sobre sua própria admiração pela disciplina dele em relação à saúde e bem-estar.

A cantora revelou: “O Dado passou por muitos desafios na vida e quando nos reencontramos, percebi uma mudança significativa nele. Ele se tornou uma pessoa mais calma e centrada. Eu me reapaixonei por esse homem transformado”.

Em resposta aos elogios da namorada, Dado destacou a importância do autoconhecimento: “A transformação começa dentro de nós mesmos. Por mais que o mundo esteja complicado, temos a capacidade de trabalhar em nossas sombras e defeitos”.

Assim, o casal demonstra que o amor pode realmente vencer os desafios do cotidiano, enquanto ambos buscam crescimento pessoal e profissional juntos.