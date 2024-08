Wanderley Pereira perde para atual vice-campeão e fica sem medalha no boxe

Wanderley Pereira foi derrotado pelo ucraniano Oleksandr Khyzhniak nas quartas de final do boxe masculino até 80kg, nesta sexta-feira (2), pelas Olimpíadas de Paris-2024.

O ucraniano foi mais agressivo durante todo o combate e venceu por unanimidade. Ele levou a melhor em todos os rounds na avaliação de todos os juízes.

Khyzhniak é o atual vice-campeão olímpico. O atleta europeu foi nocauteado pelo brasileiro Hebert Conceição na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Khyzhniak já garantiu, pelo menos, uma medalha de bronze. Como no boxe não há disputa pelo terceiro lugar, os atletas derrotados na semifinal garantem uma das medalhas de bronze.

O ucraniano volta ao ringue no próximo domingo (4), às 12h22 (de Brasília), para disputar a semifinal. Ele aguarda o vencedor do combate entre Turabek Khabibullaev (UZB) e Arlen Cardona López (CUB), que se enfrentam ainda hoje.

A outra semifinal tem Cristian Javier Pinales (DOM) e Nurbek Oralbay (CAZ). Ela será disputada no mesmo dia, mas às 7h52 (de Brasília).

COMO FOI A LUTA

Khyzhniak venceu o primeiro round. O ucraniano foi para cima logo nos primeiros segundos, e Wanderley se defendeu, mesmo na curta distância. O brasileiro tentou alguns contra-ataques e conseguiu equilibrar mais a luta na reta final do assalto. Mesmo assim, o atleta europeu conseguiu a unanimidade entre os juízes e levou o round.

O segundo round também foi do ucraniano. Khyzhniak foi novamente mais agressivo que Wanderley e chegou a colocar o brasileiro contra as cordas em determinado momento do assalto. O atleta do Brasil se mostrou um pouco mais ativo nos golpes, mas nada que convencesse os juízes, que deram vitória unanime ao europeu.

O atual vice-campeão olímpico confirmou a vitória no terceiro round. Sabendo que apenas o nocaute faria o cenário da luta ser revertido, Khyzhniak se defendeu um pouco mais, porém seguiu firme nos ataques. Mesmo mais agressivo, Wanderley não conseguiu derrubar o ucraniano e viu os juízes, pela terceira vez na luta, darem a vitória ao adversário.