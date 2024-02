Wanderlei Silva é nomeado para o Hall da Fama do UFC em 2024

O UFC® anunciou hoje que o ex-campeão peso-médio do PRIDE, Wanderlei Silva, será incluído na classe de 2024 do Hall da Fama do UFC como Pioneiro. A Cerimônia de Indução ao Hall da Fama do UFC de 2024 acontecerá em Las Vegas e será transmitida ao vivo exclusivamente no UFC FIGHT PASS®.

“Wanderlei Silva é um dos verdadeiros pioneiros do MMA”, disse o CEO do UFC, Dana White. “Wanderlei deixou sua marca ao realizar algumas das lutas mais memoráveis da história dos esportes de combate. Ele teve lutas lendárias contra Mirko Cro Crop, Chuck Liddell, Dan Henderson, Brian Stann, e suas lutas contra Rich Franklin, foram guerras absolutas! Ele também foi uma das primeiras estrelas do PRIDE que ajudou a aumentar a base de fãs do MMA em escala global, e será uma honra incluí-lo no Hall da Fama do UFC neste ano.”

Silva entrará no Hall da Fama do UFC como o 19º membro da Ala Pioneiros. A categoria Era dos Pioneiros inclui atletas que se profissionalizaram antes de 17 de novembro de 2000 (quando foram adotadas as regras unificadas do MMA), com idade mínima de 35 anos ou que estejam aposentados há um ano ou mais.

Um veterano com 51 lutas em seus 22 anos de carreira profissional no MMA, Silva compilou um cartel de 35-14-1/1 NC (27-11-1-1, UFC/PRIDE), garantindo vitórias sobre os membros do Hall da Fama do UFC Kazushi Sakuraba, Michael Bisping e Dan Henderson (Ala de Lutas); o vencedor do torneio leve do UFC® 13, Guy Mezger; o ex-campeão meio-pesado do UFC Quinton “Rampage” Jackson; o ex-campeão peso-médio, meio-pesado e absoluto do Pancrase, Yuki Kondo; o ex-campeão dos médios do Strikeforce, Eugene Jackson; e o ex-campeão meio-pesado do WEC® Brian Stann.

Silva fez sua estreia profissional no MMA em 1º de novembro de 1996, competindo no brasileiro Vale Tudo 6. Ele derrotou o adversário por nocaute no primeiro round e venceria quatro de suas próximas cinco lutas no Vale Tudo antes de entrar no UFC com um cartel de 5-1.

Silva fez sua estreia no UFC no UFC® BRAZIL: ULTIMATE BRAZIL, que aconteceu no dia 16 de outubro de 1998, em São Paulo. Ele enfrentou o campeão do torneio peso-pesado do UFC® 12 e futuro campeão meio-pesado do UFC, Vitor Belfort, perdendo por nocaute técnico aos 44 segundos do primeiro round.

Após a derrota para Belfort, Silva retornaria ao Vale Tudo e conquistaria duas vitórias antes de retornar ao Octógono® e derrotar Tony Petarra por nocaute no primeiro round no UFC® 20: BATTLE FOR THE GOLD em 7 de maio de 1999.

Silva deixou o UFC e venceu suas próximas três lutas no PRIDE, a lendária promoção japonesa de MMA, antes de retornar ao octógono para enfrentar o futuro membro do Hall da Fama do UFC, Tito Ortiz, pelo título vago dos meio-pesados do UFC na luta principal do UFC® 25: ULTIMATE JAPAN 3. Silva e Ortiz foram até o 5º round com Tito conquistando o título por decisão unânime.

Depois de perder a chance pelo título dos meio-pesados do UFC, Silva passou os sete anos seguintes competindo principalmente no Japão pelo PRIDE. Durante esse período, ele lutou 25 vezes pelo Japão, tornando-se campeão dos médios do PRIDE ao derrotar o futuro Hall da Fama do UFC Kazushi Sakuraba durante o PRIDE 17 em 2001. Silva defendeu com sucesso seu título quatro vezes, e seu reinado duraria 1.939 dias, o mais longo da história do PRIDE.

Durante seu reinado como campeão dos médios, Silva também participou do Grand Prix Peso-Médio do PRIDE de 2003, derrotando Sakuraba, bem como o quatro vezes campeão mundial de judô e três vezes medalhista olímpico Hidehiko Yoshida e o ex-campeão meio-pesado do UFC Quinton Jackson para se tornar o Campeão do Grand Prix. Sua vitória faria história como o primeiro atleta a vencer um Campeonato e um Grand Prix do PRIDE. Ele também participaria do Grand Prix de 2005 e 2006, avançando para as semifinais a cada ano.

Silva voltou ao UFC em 2007 para enfrentar o ex-campeão meio-pesado do UFC Chuck Liddell na luta co-principal do UFC® 79: NEMESIS. Silva perderia por decisão unânime, mas se tornaria um favorito dos fãs, já que a luta ganhou vários prêmios de “Luta do Ano” na imprensa.

Pelos próximos seis anos, Silva competiria contra os principais atletas dos pesos médio e meio-pesado do UFC. Ele derrotou o ex-campeão meio-pesado do WEC® Brian Stann por nocaute na luta principal do UFC on FUEL TV: SILVA vs. STANN em 3 de março de 2013. Esta seria sua última luta no UFC. Ele competiria mais duas vezes fora do octógono antes de se aposentar em 29 de setembro de 2018.

Silva entra no Hall da Fama do UFC com um currículo impressionante que inclui:

UFC:

Maior número de nocautes na história da Zuffa (PRIDE / UFC / WEC / Strikeforce) – 19

Maior número de knockdowns na história da Zuffa (PRIDE / UFC / WEC / Strikeforce) – 27

PRIDE:

Maior número de vitórias na história do PRIDE – 22

Maior número de nocautes na história do PRIDE – 15

Maior número de knockdowns na história do PRIDE – 18

Maior número de golpes significativos na história do PRIDE – 720

Maior sequência de lutas invictas na história do PRIDE – 20 (18-0-1, 1 NC)

Reinado mais longo na história do PRIDE como campeão dos médios – 1.939 dias

Empatado no maior número de nocautes por tiro de meta/pisão na história do PRIDE – 4



Fora do octógono, Silva foi homenageado com diversos prêmios durante sua carreira, recebendo o prêmio de Nocaute da Década em 2004 pela Sports Illustrated por nocautear Quinton Jackson no PRIDE 28. Em 2008, recebeu o prêmio de Luta do Ano por sua luta contra o Hall da Fama do UFC Chuck Liddell no UFC 79, e Nocaute do Ano por nocautear Keith Jardine no UFC 84 no Fighters Only World MMA Awards. Em 2020, foi publicada Sem Coleira, uma biografia sobre sua vida.

Natural de Curitiba, Brasil, Silva começou a treinar Muay Thai e kickboxing quando ingressou na Chute Boxe. Como membro do exército brasileiro, também começou a treinar jiu-jitsu. Atualmente mora em Curitiba, com sua esposa e filhos.

Para ver a coleção de Wanderlei no UFC FIGHT PASS, visite: https://ufcfightpass.com.br/playlist/20823 e https://ufcfightpass.com.br/playlist/20819

Para ver a lista completa dos atletas do UFC e das lutas consagradas no Hall da Fama do UFC, bem como detalhes sobre o formato do Hall da Fama do UFC, visite UFCHOF. Para informações adicionais, visite UFC.com.br