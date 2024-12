Wallace recebe o título de MVP no Mundial de Clubes de vôlei

O Sada Cruzeiro fez história ao conquistar o pentacampeonato do Mundial de Clubes de Vôlei, derrotando o Trentino, da Itália, em uma emocionante final realizada no último domingo (15) na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, Minas Gerais. Com a vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 20/25, 25/16 e 25/22, a equipe brasileira se igualou ao Trentino em número de títulos na competição.

Este triunfo é ainda mais significativo considerando que o Sada Cruzeiro já havia enfrentado os italianos durante a fase de grupos, onde também saiu vitorioso após uma virada impressionante que terminou em 3 sets a 2.

No confronto decisivo, os holofotes estiveram voltados para os opostos das duas equipes: Wallace, do Cruzeiro, e Alessandro Michieletto, do Trentino. Wallace foi o destaque da partida, acumulando um total de 23 pontos, superando Michieletto que marcou 21.

A trajetória do Sada Cruzeiro no torneio começou na fase de grupos, onde o time terminou em segundo lugar na Chave B. O clube mineiro registrou duas vitórias contra o Ciudad Volley da Argentina e o Trentino, além de uma derrota para os iranianos do Shahdab. Na semifinal, o Cruzeiro avançou ao derrotar o Fooland Sirjan, também do Irã.

O Mundial de Clubes contou com a participação de oito das melhores equipes do mundo. Além do Sada Cruzeiro, o Brasil teve outra representação através do Praia Clube, que não conseguiu avançar além da fase de grupos.

Após a conclusão do torneio, a Federação Internacional de Voleibol (Volleyball World) reconheceu os melhores jogadores da competição. Wallace foi agraciado com o prêmio de Melhor Jogador (Most Valuable Player – MVP), destacando-se não apenas por seus 108 pontos totais ao longo do torneio, mas também por ser o atleta com maior número de pontos em ataques (97) e aces (sete).

Além de Wallace, outros jogadores do Sada Cruzeiro foram reconhecidos por suas atuações excepcionais: Lucão foi nomeado Melhor Central; Alexandre Elias foi considerado o Melhor Líbero; e Matheus Brasília recebeu o prêmio de Melhor Levantador.

Os prêmios para os melhores jogadores também incluíram Alessandro Michieletto (Trentino) e Alireza Abdolhamidi (Foolad Sirjan) como melhores ponteiros; e Lucão (Cruzeiro) junto a Marco Pellacani (Trentino) como melhores centrais.