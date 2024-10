Waldez Góes reassegura apoio contínuo do governo ao RS e aumento de ações para Amazônia

Em entrevista ao Bom Dia, Ministro desta quinta-feira, 24 de outubro, Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) elencou ações do Governo Federal em apoio à Defesa Civil, ao atendimento humanitário e à prevenção de desastres nos estados e regiões que sofrem os efeitos de catástrofes climáticas extremas.

Sobre o Rio Grande do Sul, o ministro destacou que o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é atender a população gaúcha, de maneira integral, desde o primeiro momento, mobilizando todo o Poder Público brasileiro, agentes políticos e seus colaboradores. “São dezenas de medidas, chega a quase R$ 100 bilhões nas mais diversas políticas públicas”, destacou. “É bem verdade que a reconstrução leva um tempo maior, mas tem muitas coisas que já foram reconstruídas e outras que haverão de serem reconstruídas”.

“Mesmo que o Orçamento se encerre no final do ano, o exercício orçamentário e financeiro de todos os estados e também do Brasil, tudo aquilo que está anunciado de reconstrução para o Rio Grande do Sul, esses recursos serão depositados no fundo e, mesmo encerrando, já ficam garantidos lá pra seguir toda a estratégia de reconstrução de tudo aquilo que ainda vai levar, quiçá até 2025, como necessidade de reconstrução”, garantiu Waldez.

“Não faltará nenhum compromisso anunciado pelo presidente com aquilo que ele mesmo recomendou”, reafirmou o ministro, adicionando que o presidente Lula orientou a ele e aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) para que todo o Governo Federal continue “mobilizado para assistir as pessoas nos abrigos; para salvar, assistir e reconstruir, implementando propostas que garantam que o povo gaúcho não vá mais sofrer esse tipo de problema”.

Sobre os planos de trabalho apresentados pelas prefeituras, Waldez Góes afirmou que já foram aprovados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mais de 1.000 planos e mais 460 estão sendo analisados, grande parte referente ao restabelecimento ou reconstrução.

AMAZÔNIA — O ministro falou também de outras iniciativas, como a mobilização para atender todos os estados brasileiros no combate à seca, aos incêndios florestais e à estiagem. Góes justifica que, em meio a uma crise, não deve ocorrer politização e conflito partidário, nem espaço para disputa entre agentes.

O ministério comandado por ele aprovou, até o momento, 77 planos de trabalho, totalizando R$ 72,7 milhões destinados à assistência humanitária para os estados da Amazônia que enfrentam ou enfrentaram períodos de seca e estiagem. Além disso, foram aprovados outros 19 planos de trabalho, com aporte de R$ 70,9 milhões, para estados de todo o Brasil que solicitaram o reconhecimento de situação de emergência e que apresentaram seus planos à Defesa Civil Nacional.

“Temos uma Sala de Situação tratando especificamente da estiagem na Amazônia, desde junho. Já faz um tempo, antes mesmo da estiagem chegar. Obviamente que a estiagem no Pantanal antecipou quase dois meses e, na Amazônia, um mês e meio. Nós temos as previsões deste ano da estiagem estar se confirmando ser mais intensa, ela se antecipou ser a mais longa e mais intensa na Amazônia do que foi em 2023. Portanto, a mobilização do Governo Federal, a relação com os governos da Amazônia, com a sociedade, também foi intensificada na mesma necessidade”, finalizou.

