Wake Summit anuncia participantes para sua segunda edição

A Wake, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para o varejo e a indústria, anuncia a segunda edição do Wake Summit. Sob o mote “Tecnologia. Experiências. Performance.”, o evento, que será realizado em São Paulo, no dia 19 de setembro, reúne líderes do mercado e especialistas do varejo, marketing, CRM e e-commerce para debater as principais tendências e ditar os próximos passos do varejo do futuro.

A influenciadora e atriz Flávia Pavanelli marcará presença em uma conversa sobre o tema Creator Economy: do empreendedorismo à peça-chave para grandes marcas. O painel, que também conta com executivos do Google e Shell Select, abordará como influenciadores e criadores de conteúdo podem transformar suas marcas pessoais em negócios de sucesso, além de serem peças essenciais para a divulgação de grandes varejistas.A futurista Daniela Klaiman marcará presença no Wake Summit para falar sobre a tendência de consumo do futuro. Já no encerramento do evento, a medalhista olímpica Jade Barbosa, e Luisa Parente, finalista olímpica e consultora em esporte e saúde, estarão à frente do painel “Conquistas Olímpicas: performance aliada à dedicação”, contando mais sobre sua história no esporte de alto rendimento, superação, disciplina e resultados.

O Wake Summit contará ainda com mais sete painéis com a participação de marcas como Social Digital Commerce, Adyen, Icomm, Aramis, PayPal e Inbrands, debatendo temas como Real Unified Commerce e Experiências Personalizadas.

O conteúdo terá cobertura em tempo real no Instagram da Wake e, após o evento, os painéis e debates estarão disponíveis no canal do //www.youtube.com/@wake.technology” >YouTube e blog.

O Wake Summit é restrito para convidados. Para conferir a agenda completa e ter mais informações sobre o evento, acesse o site.