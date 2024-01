Vozes Ativas Festival de Hip Hop acontece em São Paulo no dia 20 

No dia 20 de janeiro (sábado), a Secretaria Municipal de Cultura apresenta a primeira edição do Vozes Ativas, a partir das 11h, no Parque Dom Pedro II. O hip hop nacional segue em destaque nas paradas de sucesso nas rádios, alcançando números surpreendentes na internet e ganhando espaço em festas e baladas por todos os cantos do país.

Diluindo fronteiras e celebrando a diversidade, o Vozes Ativas aposta nesta sintonia de sons e garante uma maratona de shows imperdíveis. Na ocasião, sobem ao palco os rappers Febem, Victor Xamã e Nego Max, a MC Stefanie e a vencedora da edição 2023 dos Novos Talentos do Festival Sons da Rua, Jéssica Salles.

Fortemente influenciado pelo Grime, ritmo das periferias de Londres, Febem possui diversas produções que mesclam o gênero europeu com o funk paulista, a mistura ficou conhecida através do EP “Brime!”(2020). Em 2021, o artista lançou o álbum “JOVEM OG”, onde canta a sua percepção sobre a cultura do cancelamento, seus alívios, e sobretudo as neuroses de ser um artista que vive a realidade nas ruas de seu bairro, enquanto vive seu sonho nos maiores palcos do Brasil.

Representando a cena manauara, Victor Xamã explora novos estilos, furando a bolha do gênero musical matriz de sua arte, o rap, em seu mais recente trabalho, o álbum “Garcia”. O disco conta com nove faixas autorais e importantes participações, como Makalister, Karen Francis, Luedji Luna, VND, Big Bllakk, Matheus Coringa e Gigante no Mic.

O rapper paulista Nego Max traz a representatividade e suas falas poderosas ao festival. Artista independente, freestyleiro e produtor artístico apresenta sucessos, como “Destravei”, “Facada Eleitoral”, “Não Ouça” e “O Rap é PRETO!”, além das faixas de seu último disco, “Carbono”.

Com levada e métrica peculiares Stefanie, a MC nascida e criada em Santo André, já gravou com grandes nomes do rap nacional, como Emicida, Kamau, Rashid, Rincon Sapiência, Tassia Reis, Max B.O e muitos outros. Integrante do Rimas & Melodias (2017), onde junto com Alt Niss, Drik Barbosa, Karol de Souza, Mayra Maldjian, Tassia Reis e Tatiana Bispo, marcaram uma nova era para as mulheres no rap nacional, a MC é dona de um swingue que hipnotiza. Seu tom de voz inconfundível e a forma como ela transmite suas ideias, fazem da MC parte fundamental da história da cultura no Brasil.

Vencedora da última edição do Festival Sons da Rua, Jéssica Salles é uma artista versátil e importante para o movimento hip hop no Vale do Paraíba. A artista é uma das organizadoras da batalha feminina de rima NA CANETA OU NO BATOM.

Além deles, o DJ Marcynho, que fomenta a cena paulistana abrindo espaço para os DJs iniciantes, é quem comanda as pick-ups na primeira edição do festival.

O Vozes Ativas é um evento que oferece ao público shows de artistas independentes e em ascensão no universo hip hop. Com programação intensa, o projeto promove o contato e a experiência com a cultura urbana referenciada na música. A ação faz parte da plataforma Sons da Rua.

Serviço:

Data: 20 de janeiro

Local: Parque Dom Pedro II

Endereço: Avenida do Estado, 3600 – Sé – São Paulo

Evento gratuito

Horário: 11h às 17h

Informações: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554709528656