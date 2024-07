Voz dos Oceanos traz a fascinante imensidão do mar para dentro do JK Iguatemi, em SP

Tripulação, embarcar! Assim começa a “navegação” pela Exposição Voz dos Oceanos, uma visita imersiva inovadora, que combina arte, tecnologia e ciência para criar uma experiência sensorial única, repleta de recursos tecnológicos e audiovisuais. Sustentável na concepção e estrutura, a Exposição Voz dos Oceanos acontece de 28 de julho a 20 de agosto no JK Iguatemi, em São Paulo, para reconectar os visitantes com as belezas e o fascínio do mar.

A Família Schurmann, mundialmente reconhecida por suas expedições ao redor do mundo e pelo compromisso com a conservação marinha, é a anfitriã da exposição na capital paulista. A “viagem” de 90 minutos começa a bordo de uma réplica da proa do veleiro Kat, embarcação sustentável dos Schurmann em suas mais recentes aventuras, entre elas a expedição Voz dos Oceanos, iniciada em 2021.

Uma vez a bordo, os visitantes são conduzidos por uma rota lúdica, composta por nove estações, para um mergulho nas profundezas dos oceanos – os verdadeiros pulmões do mundo, responsáveis por mais de 50% do oxigênio que respiramos. São elas: Tripulação: embarcar!; Mergulho profundo; Encanto dos corais; Há mar para todos; Caiu na rede; Paraíso ameaçado; O caminho para o oceano; Veleiro Kat, e Faça parte. Todas as instalações se relacionam criativamente com os pilares da Voz dos Oceanos: expedição, científico, inovação, educação e arte.

David Schurmann, CEO da Voz dos Oceanos, conta que “a Exposição foi concebida para emocionar e inspirar o público. “Cada tripulante poderá escutar, ver, sentir o Oceano em todos os espaços expositivos, ambientes permeados por filmes, artes plásticas, quadros e instalações tecnológicas. É uma experiência muito rica culturalmente, de contextualização sobre as mudanças climáticas e poluição plástica, mas, acima de tudo, de inspiração e transformação. Um legado que cada visitante poderá ajudar a construir para as próximas gerações, sendo uma Voz potente e assertiva para o futuro que queremos para o nosso Planeta”, diz Schurmann.

“Reforçamos o nosso compromisso em ser palco de eventos inéditos e exclusivos na cidade de São Paulo e por isso, apoiamos e recebemos a exposição ‘Voz dos Oceanos’, que irá proporcionar momentos especiais e de descobertas para todos os visitantes. Além disso, a ação tem a proposta de engajar o público em uma causa tão importante e urgente como a conscientização da preservação das águas dos oceanos em nosso planeta” afirma Renata Zitune, Diretora de Marketing e Patrocínios da Iguatemi S.A.

De acordo com Antonio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da Santos Brasil, a parceria da Companhia com a Voz dos Oceanos busca estimular iniciativas com foco na educação ambiental e conscientização sobre a biodiversidade oceânica, tema tratado nesta nova exposição. “A Santos Brasil é parte de uma cadeia logística que está intrinsecamente ligada ao mar e estamos verdadeiramente empenhados na preservação do meio ambiente e no enfrentamento às mudanças climáticas. Temos um compromisso de contribuir ativamente com o futuro das próximas gerações”, diz.

Experiência sustentável e acessível

Com expectativa de receber mais de 36 mil pessoas, a Exposição Voz dos Oceanos é uma experiência sustentável, idealizada e desenvolvida pelo Netza&CO, ecossistema de soluções de marketing liderado por Fabiana Schaeffer. “É um verdadeiro mergulho para conscientizar sobre a urgência de se preservar os oceanos por meio da imersão em tecnologia, em conteúdos e informações, concebidos e produzidos pelas empresas que fazem parte do nosso ecossistema colaborativo, Netza Martech Agency, Letz Content, Yalla Cenografia e Moky digital”, ressalta Fabiana.

A exposição terá estrutura construída a partir de materiais reciclados, ecológicos, de baixo impacto ambiental, certificados e até fornecidos por ONGs que ajudam o meio ambiente e os oceanos, o projeto foi pensado para se transformar numa possível jornada itinerante, com o objetivo de levar conhecimento e diversão para outras cidades do país. Entre os materiais utilizados estão, por exemplo, chapas feitas com plástico 100% reciclado, coletados e separados com auxílio de cooperativas e recicladoras, madeiras OSB, e filamentos de impressora 3D reciclados. A exposição é comprometida em realizar a compensação de carbono e a gestão de resíduos devidamente certificadas.

A mostra também é integralmente acessível, com audiodescrição, braile, legendagem e pisos nivelados para pessoas com necessidades especiais. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla. As sessões acontecem com intervalos de 10 minutos, para grupos de dez pessoas, e são guiadas por estudantes do Instituto Oceanográfico Júnior da Universidade de São Paulo (USP).

A Exposição Voz dos Oceanos é uma realização do Ministério da Cultura e da Família Schurmann, apresentada pela Santos Brasil e com o patrocínio da BMW, FF Seguros e RD Saúde. Apoio do Goldman Sachs, JK Iguatemi, Netza&Co numa parceria de Faber-Castell, Samsung, Volvo Penta, On Produções e LPL lighting Productions e Programa da ONU para o Meio Ambiente. Carbono neutro, a exposição tem como parceiros ESG: GreenMining e Planton.

Navegando na Exposição

Tripulação: embarcar!

Num espaço que simula a proa do veleiro Kat com projeção 180º, o público conhecerá sobre a iniciativa Voz dos Oceanos.

Mergulho profundo

Vamos conhecer as profundezas do planeta azul, plânctons, algas, espécies raras. O ambiente é composto por máscara de mergulho gigante com interações tecnológicas, circundado por informações educativas. O espaço foi todo construído com materiais reciclados.

Encanto dos corais

O público atinge uma barreira de corais e aprende nesse ambiente, feito de materiais reciclados e fotos de espécies de locais por onde Voz dos Oceanos já passou, a importância dos corais para a vida marinha e como são suscetíveis às mudanças climáticas com o branqueamento.

Há mar para todos

O público poderá ver de perto grandes gigantes da natureza, cardumes e espécies raras. A sala contém uma mesa digital interativa para comandar a projeção em todas as paredes, fazendo com que os visitantes experimentem a sensação de estar submersos no oceano.

Caiu na rede

O público entra numa enrascada e vivencia os perigos das redes marinhas e o plástico no mar, numa cenografia feita com redes reais retiradas dos oceanos e lixo plástico.

Paraíso ameaçado

A bordo do veleiro da exposição, os visitantes chegam a um paraíso ameaçado pelos microplásticos e são convidados a colaborar com a limpeza das praias.

Caminho para o oceano

Jornada entre os afluentes de rios e a praia, descobrindo o caminho que os resíduos percorrem até chegarem nos oceanos. Como a missão da Voz dos Oceanos, o espaço vai além do desafio, apresentando também iniciativas inspiradoras para reverter o cenário de poluição e invasão dos mares.

Veleiro Kat

Réplica do veleiro sustentável Kat, onde o público confere soluções que podem ser adotadas em casa, nos condomínios, escritórios, escolas e cidades, mas também descobrir como é viver a bordo de uma embarcação.

Faça parte

Antes de desembarcar, os visitantes descobrem como seus hábitos impactam na natureza e o que fazer para, de fato, ser também uma Voz dos Oceanos.

Exposição Voz dos Oceanos

Quando: 28 de julho a 20 de agosto

Onde: Shopping JK Iguatemi – São Paulo/SP – Piso 3

Público estimado: 36.000 visitantes

Horário de funcionamento: todos os dias, das 14h às 22h

Tempo médio da experiência: 90min

(Grupos de até 10 pessoas a cada 10min)

Acessibilidade: audiodescrição, braile, legendagem e pisos nivelados para pessoas com necessidades especiais

Plataforma de venda: Sympla – https://bileto.sympla.com.br/event/96347/d/268226

Valor do Ingresso: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

*100% do valor da bilheteria será doado para projetos de Conscientização e Educação Ambiental liderados pelo Instituto Voz dos Oceanos.