Voz dos Oceanos, G20 Brasil e Oceans 20 firmam parceria em prol da conservação ambiental

A Voz dos Oceanos, iniciativa liderada pela Família Schurmann, o G20 Brasil e a Oceans 20 levarão mensagens das comunidades brasileiras e descobertas da nova expedição marítima em curso no país, para o G20, cúpula com os líderes das maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro (RJ) em novembro. A iniciativa faz parte da parceria que acaba de ser formada em prol da conservação ambiental e sustentabilidade da vida humana.

As mensagens formarão o mural Ecoando Vozes, enviadas por comunidades caiçaras, indígenas, ambientalistas, estudantes, educadores e representantes da sociedade civil. Esses relatos estão sendo coletados na segunda fase da expedição marítima da Voz dos Oceanos, na Rota Brasil 2024, que começou em 10 de setembro e ancorará no Rio em novembro para o G20. A parceria também prevê a produção de um diário de bordo da viagem, com as descobertas e ações da expedição, que terá trechos publicados semanalmente no site do G20, em formato de boletins, além de conteúdos para podcasts e redes sociais.

“Há 3 anos, navegamos sensibilizando as pessoas ao redor do planeta para a nossa causa, buscando e encontrando ações socioambientais inspiradoras. Essa parceria com o G20 e a Oceans 20, grupo de engajamento do G20 Social, chega para fortalecer nossa crença de que a comunicação é fundamental para sensibilizar as pessoas para a conscientização de que temos que preservar nosso ambiente”, afirma David Schurmann, um dos líderes da Voz dos Oceanos.

Ainda estão sendo discutidas outras iniciativas, como uma exposição imersiva e sessões gratuitas ao ar livre dos premiados “O Mundo em Duas Voltas”, documentário da Família Schurmann, e “Pequeno Segredo”, filme de David Schurmann, na Cúpula Social do G20.

Para Simone Pennafirme, coordenadora do Oceans 20, “ao trazer para o debate as perspectivas de quem vive diretamente os impactos da degradação dos oceanos e das mudanças climáticas, como as comunidades costeiras e populações vulneráveis, o Voz dos Oceanos contribui para uma discussão mais inclusiva e eficaz.” O Oceans 20 é o mais recente grupo de engajamento do G20 Social, que fará a sua primeira cúpula em 16 de novembro, em paralelo à Cúpula Social, também no Rio de Janeiro.

Sobre Voz dos Oceanos

Uma Voz de grande impacto e alcance mundial – Voz dos Oceanos inclui uma expedição marítima com o apoio mundial do Programa da ONU para o Meio Ambiente – PNUMA, que já navegou por quase toda a costa brasileira (de Santa Catarina ao Pará, incluindo uma jornada pelos rios da região amazônica), a região do Caribe, grande parte do litoral leste dos Estados Unidos, México, Canal do Panamá, Polinésia Francesa até chegar na Nova Zelândia, concluindo a primeira etapa da missão. Em pouco mais de dois anos, a iniciativa testemunhou a presença de plástico e micro plástico em cerca de 100 destinos de mais de 10 países das Américas Sul, Central e Norte e da Oceania. Paralelamente, também encontrou em todos os locais por onde passou até o momento, centenas de pessoas e iniciativas comprometidas em reverter a preocupante e grave invasão de resíduos, que sufocam os Oceanos, responsáveis por mais de 50% do oxigênio do planeta. Durante essa primeira etapa, Voz dos Oceanos impactou, por exemplo, mais de 62 milhões de pessoas via Instagram, mas de 48 milhões de espectadores por mês via produções veiculadas pela Globo e mais de 45 milhões de participantes de palestras e lives no Brasil e nos Estados Unidos. Entre as ações realizadas, supera a marca de 30 limpezas de praias ao redor do mundo, ultrapassando 40 toneladas de resíduos retirados das areias. Recentemente, a primeira expedição terrestre e científica da Voz dos Oceanos coletou na costa brasileira quase 900 amostras para um estudo inédito da Universidade de São Paulo (USP) sobre a presença de microplásticos em organismos marinhos. O resultado deverá ser apresentado na COP30 junto com a chegada dos dois veleiros – Rota Brasil e Kat – em Belém, no Pará.