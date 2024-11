Voz dos Oceanos atraca no Rio de Janeiro com manifesto coletivo da sociedade civil 

A Voz dos Oceanos, iniciativa liderada pela Família Schurmann, está perto de concluir a etapa 2024 da Expedição Marítima Voz dos Oceanos – Rota Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), levando a bordo o manifesto “Ecoando Vozes”. O documento de 60 metros comprimento reúne mensagens em defesa dos mares escritas por estudantes, professores, ambientalistas, quilombolas e pataxós, entre outros representantes da diversa sociedade civil, desde o início da expedição em Santa Catarina.

O grande e coletivo manifesto será entregue às autoridades no G20, durante o Oceans 20 Summit, fórum organizado pelo encontro global, em 16 de novembro. O evento representa um marco fundamental nos esforços globais para promover a gestão sustentável dos oceanos e desenvolver uma economia azul próspera e ocorrerá Museu do Amanhã, das 14h às 16h. Heloisa Schurmann, líder da Voz dos Oceanos, é presença confirmada na cerimônia de abertura do Oceans 20 Summit e outras ativações importantes do G20 Social, que antecede a Cúpula dos Líderes.

A parceria inédita e de cocriação entre a Voz dos Oceanos e o Oceans20, grupo de engajamento do G20 Social, representa um marco histórico de reconhecimento do papel central dos oceanos nas agendas globais de clima, energia e meio ambiente. Coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, a agenda do oceano é um dos quatro pilares do Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade Climática e Ambiental, e permeia outros grupos de trabalho, dada à característica transversal do tema.

Para David Schurmann, CEO da Voz dos Oceanos, os líderes mundiais precisam, mais do que nunca, reconhecer o papel vital dos oceanos no combate ao aquecimento global e tomar medidas decisivas para reduzir a poluição plástica, mitigar os efeitos da crise climática e restaurar os ecossistemas marinhos. “Voz dos Oceanos tem a missão de conscientizar e motivar a ação coletiva, levando consigo a esperança de que, com união e ação, podemos salvar nossos mares – e, com eles, nosso planeta”, diz Schurmann.

Como parte dos resultados da parceria com o G20, a Voz dos Oceanos está inserida em diversas frentes na programação do encontro no Rio de Janeiro. Em paralelo à Cúpula Social do G20, entre os dias 13 e 17 de novembro, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro sediará a Mostra G20 de Cinema, inédita e gratuita.

Heloisa Schurmann participa da exibição do filme O mundo em duas voltas, dia 14 de novembro, às 18h30. No dia 15 de novembro, às 16h, a conexão com o oceano acontece com o filme Pequeno Segredo, longa indicado pelo Brasil ao Oscar. Os dois longas foram dirigidos por David Schurmann, cineasta e CEO da Voz dos Oceanos.

Além disso, a tripulação Voz dos Oceanos receberá estudantes da rede pública de ensino que integram o Kids20 – projeto com a cobertura do G20 realizada por repórteres mirins. Dentro da programação, estão previstos ainda os reencontros da Voz dos Oceanos com importantes projetos socioambientais do Rio de Janeiro, entre eles, o Família na Mesa que a iniciativa conheceu na Rocinha, durante a primeira fase da expedição marítima.

Com o apoio mundial do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Voz dos Oceanos – Rota Brasil 2024 tem o patrocínio da Santos Brasil e da Villares Metals. No Rio de Janeiro, conta com o apoio local da BR Marinas – Marina da Glória.

Sobre Voz dos Oceanos

Uma Voz de grande impacto e alcance mundial – Voz dos Oceanos inclui uma expedição marítima com o apoio mundial do Programa da ONU para o Meio Ambiente – PNUMA, que já navegou por quase toda a costa brasileira (de Santa Catarina ao Pará, incluindo uma jornada pelos rios da região amazônica), a região do Caribe, grande parte do litoral leste dos Estados Unidos, México, Canal do Panamá, Polinésia Francesa até chegar na Nova Zelândia, concluindo a primeira etapa da missão. Em pouco mais de dois anos, a iniciativa testemunhou a presença de plástico e micro plástico em cerca de 100 destinos de mais de 10 países das Américas Sul, Central e Norte e da Oceania. Paralelamente, também encontrou em todos os locais por onde passou até o momento, centenas de pessoas e iniciativas comprometidas em reverter a preocupante e grave invasão de resíduos, que sufocam os Oceanos, responsáveis por mais de 50% do oxigênio do planeta. Durante essa primeira etapa, Voz dos Oceanos impactou, por exemplo, mais de 62 milhões de pessoas via Instagram, mas de 48 milhões de espectadores por mês via produções veiculadas pela Globo e mais de 45 milhões de participantes de palestras e lives no Brasil e nos Estados Unidos. Entre as ações realizadas, supera a marca de 30 limpezas de praias ao redor do mundo, ultrapassando 40 toneladas de resíduos retirados das areias. Recentemente, a primeira expedição terrestre e científica da Voz dos Oceanos coletou na costa brasileira quase 900 amostras para um estudo inédito da Universidade de São Paulo (USP) sobre a presença de microplásticos em organismos marinhos. O resultado deverá ser apresentado na COP30 junto com a chegada dos dois veleiros – Rota Brasil e Kat – em Belém, no Pará.