Vou de Táxi inicia desfile destacando dificuldades dos blocos

O bloco Vou de Táxi iniciou o percurso no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, com uma mistura de celebração e crítica, no início da tarde desta segunda-feira (2).

Dezenas de blocos, incluindo grupos tradicionais no Carnaval paulistano, não foram às ruas por falta de recursos.

Em seu discurso, ela comentou que a situação é ainda mais complicada em blocos que não possuem um artista conhecido, como é o caso do Vou de Táxi, que usa o repertório dos anos 1990 e 2000 para agitar os foliões.

Foi inclusive com grandes sucessos dessa época que a apresentação começou. Primeiro, o público fez coro ao som de ‘Anna Júlia’, da banda Los Hermanos, e em seguida o Ibirapuera tirou o pé do chão com ‘Vamo Pulá!’, de Sandy e Júnior.