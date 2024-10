Votorantim está com vagas abertas de Estágio

A Votorantim S.A, holding de investimentos que atua em 22 países, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio que busca por estudantes universitários de diferentes áreas. Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar em São Paulo (capital) a partir do início de 2025.



Focado em proporcionar um aprendizado de alto nível e com uma trilha de desenvolvimento que combina formações em hard e soft skills, o Programa tem como objetivo atrair talentos para a área de Investimentos e Gestão de Portfólio, área de Comunicação e também para a área Jurídica.



Os estudantes selecionados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$2.750,00 e benefícios como vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, seguro de vida, curso de inglês subsidiado, parceria com Gympass, programa corporativo focado no desenvolvimento de soft skills e programa com instituições renomadas de ensino para que os estagiários possam desenvolver conhecimentos em finanças.



As inscrições para o Programa de Estágio Votorantim 2025 vão até 27/10/2024.