Voos para Argentina são cancelados por causa de greve no país

Com a greve de transportes convocada na Argentina para esta quarta-feira (30), companhias aéreas anunciaram alteração na operação e cancelamentos de voos com origem ou destino no país.

Segundo o jornal argentino Clarín, a paralisação foi convocada por trabalhadores do setor em protesto a medidas implementadas pelo governo do presidente Javier Milei, como a extinção do subsídio a tarifas de transportes

Segundo a Gol, a paralisação vai afetar a movimentação nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário. Voos da companhia com destino ou origem na Argentina, nesta quarta, estão cancelados.

A companhia afirma ter criado operações extras para os dias 31 de outubro e 1º de novembro. Os clientes afetados poderão solicitar reembolso integral ou realizar a remarcação de forma gratuita. De acordo com a empresa, passageiros com voo marcado para esta quarta estão sendo avisados por mensagem de texto e email.

A Latam disse ter sido forçada a cancelar e remarcar a sua operação. Por meio do canal digital Minhas Viagens, clientes da empresa poderão pedir, sem nenhum custo, devolução do dinheiro ou reagendamento. A companhia divulgou uma lista com voos entre São Paulo e cidades argentinas que foram cancelados (veja abaixo).

“O grupo Latam informa que diante da notificação de adesão total à greve por parte do sindicato que representa os trabalhadores da Intercargo, embora o serviço tenha sido declarado essencial, foi forçado a cancelar e reagendar sua operação do dia 30 de outubro”, escreveu a companhia em nota.

A empresa low cost Flybondi disse que as operações nesta quarta foram transferidas para o terminal internacional Ezeiza, em Buenos Aires. Passageiros com voos cancelados ou adiados para mais de quatro horas após o horário previsto originalmente poderão solicitar remarcação sem custo adicional.

Em comunicado divulgado em rede social, a Aerolíneas Argentinas, maior companhia aérea do país, disse que clientes poderão solicitar remarcação, sem custo nem cobrança da diferença entre as passagens, em um prazo de até 15 dias.

“A companhia tomou todas as ações ao seu alcance para mitigar o efeito dessa medida por meio de reprogramações -adiantando e postergando saídas fora do horário da greve- e criando voos especiais para redistribuir passageiros afetados”, afirmou a Aerolíneas Argentinas.

VEJA O QUE FAZER SE SEU VOO FOR CANCELADO

GOL

Todos os clientes poderão remarcar ou realizar reembolso, sem custos adicionais. Segundo a empresa, passageiros com bilhetes marcados para esta quarta estão recebendo mensagem via email e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra, já podendo realizar a alteração de seus bilhetes nos canais digitais da Gol.

Em casos de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a central de relacionamento da companhia, pelo telefone 0300 115 2121. Para compras com milhas, o passageiro deve procurar diretamente a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata) ou 0300 115 7007 (Ouro Diamante).

FLYBONDI

Passageiros com voos cancelados ou remarcados para mais de quatro horas após o horário previsto originalmente poderão solicitar mudança na viagem sem custo adicional, por meio do canal Minha Reserva. A companhia orienta os clientes a acompanharem o status dos voos pelo site da Flybondi ou na página Aeropuertos Argentina.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

A companhia permite a troca de bilhete sem multa ou cobrança por diferença de tarifa. Para realizar a modificação, o passageiro deve utilizar os canais de autoatendimento no aplicativo da empresa ou por meio do site aerolineas.com.

LATAM

Passageiros afetados pela greve poderão solicitar reembolso ou remarcação, sem custo adicional, por meio do canal Minhas Viagens. O novo bilhete dá direito à mesma categoria de assento, somente.