Voodoo Woman faz homenagem a Nina Simone na Casa Museu Ema Klabin

A Casa Museu Ema Klabin retoma sua programação musical em 2024 com o grupo Voodoo Woman que apresenta no dia 28 de janeiro, às 11h, o espetáculo em homenagem à cantora, compositora e pianista norte-americana Nina Simone (1933-2003). Com novos arranjos, o espetáculo é inspirado no álbum Nina Sings the Blues, gravado em 1967, com canções com influência do blues.

O grupo Voodoo Woman é formado pela cantora, compositora e MC, Laylah Arruda, uma das pioneiras na cena sound system de reggae no Brasil; pelo guitarrista, cantor, ator e compositor Eder Martins e pelo guitarrista, baixista, compositor e cantor Rob Ashtoffen.

A programação cultural da Casa Museu Ema Klabin segue o tema curatorial proposto para 2024 Novo Mundo: territórios e identidades, que consiste em uma reavaliação de nossos conceitos acerca do Continente Americano.

Serviço:

Voodoo Woman canta Nina Simone

domingo, 28 de janeiro de 2024

11h

100 lugares presenciais por ordem de chegada

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP

Entrada franca*