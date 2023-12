Voo de repatriação de brasileiros em Gaza aguarda autorização

Rio de Janeiro (RJ), 16.10.2023- Aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da FAB, decola do Aeroporto do Galeão para realizar o sétimo voo de repatriação de brasileiros em Israel. Purificadores de água e kits médicos foram embarcados no voo, que tem a dupla missão de resgatar brasileiros em Israel e levar insumos humanitários para Gaza.

Crédito:Gov BR/ FAB