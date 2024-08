Voo da FAB chega a Cascavel (PR) com 2 corpos de vítimas de queda de avião

O voo da FAB (Força Aérea Brasileira) que fez transporte de três urnas funerárias de vítimas da queda de um avião que deixou 62 mortos em Vinhedo (SP) pousou em Cascavel (PR) no fim da tarde desta nesta terça-feira (13).

Destinos serão dois aeroportos. O primeiro pouso é realizado no aeroporto de Cascavel (PR), onde duas urnas serão desembarcadas. Depois, a aeronave da FAB irá para o aeroporto de Pelotas (RS) para desembarcar a terceira urna.

A aeronave KC-390 Millennium é responsável pelo transporte. Ela decolou da Base Aérea de São Paulo às 15h13 (horário de Brasília). Antes de deixar o espaço, ocorreu uma celebração religiosa.

Os nomes das três vítimas que tiveram os corpos trasladados não foram divulgados.

O IML (Instituto Médico Legal) identificou, até a manhã desta terça-feira (13), 45 corpos das vítimas do avião que caiu em Vinhedo. Dos 45 identificados, 27 corpos já foram liberados para as famílias. Segundo o órgão, os familiares estão sendo os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento.

RELEMBRE O ACIDENTE

Avião decolou às 11h50 e pousaria às 13h45 de sexta-feira (9), segundo o FlightAware. O modelo ATR 72 pertencia à Voepass Linhas Aéreas e tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Todos morreram.

Aeronave despencou quase 4.000 metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. A aeronave caiu pouco mais de 20 minutos antes de pousar.

Imprensa internacional repercutiu a queda do avião. Entre os jornais que reproduziram os vídeos do acidente estão o canal canadense CTV News, o jornal inglês The Mirror e o americano USA Today.