Volvo VNL Autonomous inicia operação com a DHL nos EUA

Os Estados Unidos convivem com a escassez de motoristas de caminhão há décadas – um fenômeno observado também em outros países, como o Brasil. E a previsão é que essa lacuna de caminhoneiros só aumente. A adoção da autonomia visa a ajudar o setor dos transportes com capacidade adicional de carga, permitindo que os motoristas se concentrem em funções mais adequadas ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A Volvo Autonomous Solutions (V.A.S.) – divisão da marca sueca fundada em 2020 e dedicada a soluções de transporte autônomo – apresentou em maio deste ano, na ACT Expo, mostra de tecnologias de transporte sustentáveis realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, o seu primeiro caminhão autônomo pronto para produção. O pesado VNL Autonomous reúne a experiência em veículos comerciais da Volvo com a tecnologia de condução autônoma da Aurora Innovation, uma empresa líder do setor de tecnologia de veículos autônomos com sede na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Agora, a empresa de logística e transportes DHL Supply Chain deu início às operações com caminhões autônomos da Volvo nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro operador do VNL Autonomous.

Os dois Volvo VNL Autonomous da DHL estão sendo usados em rotas no Estado do Texas, nos trechos de Dallas a Houston e de Fort Worth a El Paso. A primeira rota tem aproximadamente 400 quilômetros, enquanto a segunda tem cerca de 1.100 quilômetros. Por razões de segurança e para atender à atual legislação de trânsito dos Estados Unidos, um motorista deve sempre acompanhar as viagens nesses veículos autônomos para assumir a direção em caso de emergência. Os autônomos da DHL circulam com motoristas a bordo, porém, eles não dirigem os veículos. A abordagem com base em plataforma permitiu à Volvo combinar seu “driver virtual”, desenvolvido para caminhões e máquinas que trabalham em aplicações confinadas, com tecnologias de condução virtual de parceiros para aplicações de transporte em rodovias. Todas as decisões de design e engenharia do novo VNL Autonomous foram tomadas tendo a segurança em primeiro lugar. Para evitar falhas, o caminhão autônomo tem sistemas redundantes de direção, frenagem, comunicação, computação, gerenciamento e armazenamento de energia e gerenciamento de movimento do veículo.

As equipes de engenharia de classe mundial da Volvo e da Aurora trabalharam em parceria para integrar o VNL Autonomous e o Aurora Driver, um sistema de direção autônoma SAE L4 – o quarto nível de um padrão que mede o envolvimento humano na condução de um veículo criado pela SAE International, uma organização responsável pelos estudos em engenharia automotiva. No nível L4, o veículo é capaz de operar sozinho, tomar decisões e solicitar a ajuda do motorista apenas em alguns momentos. O Aurora Driver consiste em um poderoso software de Inteligência Artificial conectado a computadores duplos, radares que podem detectar objetos a mais de 400 metros de distância, câmeras de alta resolução e sensores adicionais, permitindo ao VNL Autonomous navegar com segurança pelo mundo ao seu redor. Jim Monkmeyer, presidente de transporte da DHL Supply Chain North America, não acredita que os caminhões autônomos provocarão desemprego entre os caminhoneiros. “Os profissionais poderão atuar nas áreas de monitoramento e gerenciamento remoto de frotas”, explica Monkmeyer. O VNL Autonomous é montado na fábrica da Volvo em New River Valley (NRV) em Dublin, no Estado norte-americano de Virgínia. É a maior fábrica da Volvo Trucks no mundo.