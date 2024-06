Volvo FM Electric: até o lixo fica mais limpo

Curitiba já iniciou os testes com o caminhão elétrico Volvo na coleta de lixo. A ação está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e faz parte das análises para redução das emissões de CO 2 dos veículos de serviços da cidade. Um caminhão Volvo FM Electric estará em operação na frota da Cavo, empresa do grupo Estre, que faz a coleta de resíduos da capital paranaense. O teste em Curitiba se estenderá por três meses. O caminhão é um FM Electric 4×2 rígido, dotado de dois motores elétricos que, combinados, geram 450 cavalos, e quatro baterias de 360 kWh de energia total. Implementado com um compactador de lixo de 15 metros cúbicos, o veículo tem autonomia de até 150 quilômetros. Após sua jornada diária, receberá recarga elétrica no pátio da Cavo. “Caminhões elétricos são muito adequados para a coleta de resíduos. Com zero emissões e baixo ruído, contribuem para o conforto e a qualidade de vida das pessoas que moram e trabalham nas áreas onde a operação é feita. Também podem ser usados em ambientes fechados ou em áreas de proteção ambiental”, afirma Marco Mildenberg, diretor de eletromobilidade de caminhões da Volvo. O FM Electric é produzido na matriz da marca, na Suécia. No entanto, boa parte do projeto mecânico, elétrico e hidráulico foi desenvolvida pelos engenheiros no Brasil.

Aprovados nas estradas

Caminhão Hyundai XCient Fuel Cell (Divulgação)

Os caminhões Hyundai Xcient Fuel Cell, movidos a hidrogênio, ultrapassaram recentemente uma distância de condução acumulada de 10 milhões de quilômetros no uso em frota na Suíça – provando a confiabilidade de longo prazo da tecnologia de célula de combustível de hidrogênio em nível global. A conquista foi alcançada em apenas três anos e oito meses, desde que o Xcient Fuel Cell iniciou as operações, em outubro de 2020. Atualmente, um total de 48 caminhões Xcient Fuel Cell estão em operação na Suíça. O modelo é alimentado por dois sistemas de célula de combustível de 90 kW, o que resulta em potência total de 180 kW, e um motor elétrico de 350 kW, proporcionando uma autonomia de mais de 400 quilômetros. Em comparação com uma frota de caminhões a diesel comuns, que emitiriam aproximadamente 6.300 toneladas de dióxido de carbono ao percorrer uma distância acumulada de 10 milhões de quilômetros, o Xcient Fuel Cell garante uma queda significativa nas emissões desses gases. Estima-se que a redução seja equivalente à quantidade de carbono absorvida anualmente por cerca de 700 mil pinheiros, ou a criação de um pinhal com extensão de 508 hectares (cinco milhões de metros quadrados). Todos os caminhões pesados Xcient Fuel Cell em operação na Suíça utilizam apenas “hidrogênio verde”, que não emite carbono durante o processo de produção, e contribuem para a criação de uma cadeia de valor de hidrogénio amigável ao ambiente na Europa. O Xcient Fuel Cell opera em dez países atualmente: Estados Unidos, Suíça, Alemanha, França, Holanda, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Coletivo conceitual

Protótipo de ônibus elétrico com bateria de carregamento ultrarrápido da Volkswagen Caminhões e Ônibus

(Divulgação)

A CBMM, empresa mineira líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, a Toshiba, conglomerado multinacional japonês da área de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação e comunicações, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresentaram um protótipo de ônibus elétrico com bateria de carregamento ultrarrápido. Os primeiros testes em operação real de um protótipo de ônibus elétrico movido à bateria de íons de lítio com Nióbio, uso inédito na indústria automotiva mundial, já se iniciaram. A maior vantagem desse tipo de tecnologia é permitir uma recarga ultrarrápida, em que se pode atingir a autonomia máxima do veículo em apenas dez minutos, maior segurança e uma vida útil três vezes maior em comparação à das baterias convencionais. A CBMM e a Toshiba trabalharam por seis anos em cooperação para desenvolver a tecnologia de óxidos mistos de Titânio com adição de Nióbio para o ânodo das células das baterias de íons de lítio, conhecida como NTO. Configurado sobre um chassi de 18 toneladas, o protótipo de ônibus tem autonomia estimada em 60 quilômetros, com um tempo de recarga de dez minutos em pantógrafo de 300 kW. Está equipado com quatro packs de baterias de lítio com ânodo contendo Nióbio, cada um deles com capacidade útil de até 30 kWh. Entre as vantagens do sistema, a estrutura do ânodo de NTO permite suportar a recarga ultrarrápida e possibilita uma operação em temperaturas mais amenas, o que aumenta a vida útil da bateria, a segurança e gera uma redução no consumo de energia pela menor demanda por arrefecimento do sistema. Com relação à bateria com tecnologia NTO, a expectativa é que esteja disponível no mercado em 2025.

Na fila da tomada

Furgão elétrico Iveco eDaily (Divulgação)

A Iveco inicia a comercialização de mais uma novidade em seu portfólio multi-energético: o eDaily, a versão com baterias elétricas do furgão Daily. A montadora está investindo R$ 100 milhões no desenvolvimento e comercialização de produtos elétricos, de 2024 e 2026. Antes de chegar ao mercado, o eDaily passou por testes e validações na Europa e no Brasil. Componentes críticos foram testados em bancadas específicas, enquanto o veículo completo foi submetido a rigorosos testes de durabilidade em condições reais, incluindo várias missões de uso urbano, intermunicipal e rodoviário. Com uma plataforma de chassi modular, o eDaily oferece versões de chassi-cabine e furgão, com peso variando de 4,2 a 7,2 toneladas. Sua tração traseira e baterias escaláveis permitem um alcance de até 300 quilômetros e potência de cem a 140 kW. “Este é só o começo da nossa história com veículos de zero emissões no Brasil e na América Latina. Temos certeza de que o eDaily se tornará a escolha preferida para o transporte de cargas e de passageiros em vários segmentos que buscam reduzir sua pegada de carbono sem comprometer a performance”, comemora Marcio Querichelli, presidente da Iveco.