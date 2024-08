Voluntários da enchente são homenageados com medalha do Mérito Solidário

Foi difícil segurar a emoção. Durante quase duas horas e em meio a rostos desconhecidos na multidão, os heróis da enchente, aos poucos, foram sendo revelados. Numa cerimônia sensível e acolhedora, o Colégio Marista Rosário, de Porto Alegre/RS, homenageou mais de 600 voluntários com a entrega da medalha do Mérito Solidário pela atuação nos abrigos da instituição durante o evento meteorológico que devastou o Estado no mês de maio. A solenidade aconteceu na quinta-feira (08), no Salão de Atos do colégio.

“Viver a solidariedade é um valor Marista! Por isso, ficamos muito felizes em reunir voluntários e voluntárias que muito colaboraram, coletivamente, para ajudar o próximo, com empatia, com cuidado e com olhar integral. Nossa eterna gratidão a todos que, de uma forma ou de outra, fizeram e fazem parte desse movimento de amor e compaixão”, enfatizou o diretor do Marista Rosário, Irmão Odilmar Fachi, durante o encontro.

Cerca de 340 pessoas e mais de 40 animais de estimação foram abrigadas no colégio, no centro, e na Associação de Pais e Mestres do Marista Rosário (Apamecor), na zona sul da capital gaúcha, nos meses de maio e junho. Entre as pessoas que atuaram nesses espaços, estavam jovens estudantes, famílias, educadores e voluntários da comunidade.

“Poder participar de um movimento tão intenso como foi o trabalho no abrigo é algo que realmente muda a vida, o modo de ver a vida. Pude doar muitos bens materiais, mas muito mais importante que isso, doar amor, escuta, abraço e receber tudo isso em dobro. Foi uma oportunidade de fazer amigos e de se “despir” de qualquer julgamento e preconceito”, avaliou a secretária Simone Bianchet, mãe de estudante do Marista Rosário e voluntária.

Além da medalha do Mérito Solidário, esses heróis da enchente também receberam um diploma da Câmara Municipal de Porto Alegre pela atuação nas ações de solidariedade.

“Em cada pessoa presente no evento e em cada discurso feito foi possível ver o quão forte e admirável é o espírito solidário da comunidade rosariense como um todo. Foi muito emocionante do início ao fim. Meu coração transborda de felicidade e gratidão por ter feito parte de maneira ativa de toda essa corrente”, disse, com orgulho, a estudante Eduarda Manica, do Ensino Médio do Marista Rosário, que também é presidente do Grêmio Estudantil Rosariense (GER).

O acolhimento Marista

A missão educativa e a solidariedade Marista foram evidentes durante a enchente, proporcionando cuidado e presença para centenas de pessoas que sofreram as consequências das fortes chuvas. Assim como ocorreu na enchente de 1941, a instituição acolheu diversas famílias em seus espaços. Os desafios estruturais, como a segurança, a falta de água e energia, a estrutura de rede de esgoto, locais para higiene e banho, dentre outros, não abalaram as equipes que trabalharam na linha de frente. A resiliência e a atenção centrada na necessidade do outro conduziram a atuação dos voluntários.

Confira os números das ações de solidariedade do Marista Rosário:

– Mais de 2 mil voluntários inscritos;

– Mais de 161 mil itens recebidos;

– 19 mil itens entre roupas e calçados;

– 3,2 mil itens de roupas de cama;

– 1.384 toalhas de rosto e banho;

– 856 unidades de ração;

– 8,1 mil quentinhas distribuídas;

– 12,4 mil itens de higiene.