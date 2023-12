Voluntários atuam na preservação da Mata Atlântica e do Cerrado

Diante de tantos desafios ambientais, sociais e educacionais, o trabalho voluntário se fortalece como caminho para fazer a diferença em benefício do planeta e do semelhante. A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza investe em duas importantes frentes voltadas ao engajamento ambiental: o Programa de Voluntariado da Reserva Natural Salto Morato na Mata Atlântica; e acampanha Defensores do Cerrado, que engaja e sensibiliza milhares de pessoas nas redes sociais sobre a importância do trabalho dos brigadistas na prevenção e combate aos incêndios.

Segundo André Zecchin, biólogo e gerente da Reserva Natural Salto Morato, os voluntários apoiam a equipe técnica em diferentes atividades de manejo da Reserva, tendo a oportunidade de contribuir e aprender com a conservação da natureza. “Muitos deles ingressam no programa cursando graduações relacionadas à área ambiental, como Biologia, Ecologia e Engenharia Florestal. A experiência no Morato, algumas vezes, acaba direcionando o restante da formação desses estudantes.”

Um exemplo desse perfil, que combina voluntariado e desenvolvimento profissional. é o de Ingrid Neumann, aluna do sexto semestre do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Paraná. No primeiro semestre de 2023, ela atuou na Reserva Natural Salto Morato, concentrando-se no monitoramento da dispersão de sementes da palmeira juçara.

“O que me levou ao voluntariado, e em especial no Salto Morato, foi adquirir experiência na minha área antes de concluir a graduação, além de contribuir para a conservação, visando uma natureza preservada no futuro”, diz Ingrid. “No coração da Mata Atlântica, a Reserva Natural Salto Morato é um local muito bem preservado, com ótima estrutura e pessoas que realmente se importam com o planeta”, afirma.

Zecchin destaca a importância dos brigadistas voluntários que atuam na prevenção e no combate aos incêndios no Cerrado que têm atingido grandes áreas. “Os incêndios causam enormes prejuízos ao meio ambiente, aos bens patrimoniais, à saúde e, consequentemente, à sociedade. No entanto, o fogo é uma ferramenta estratégica para o Manejo Integrado do Fogo (MIF), que contribui positivamente para evitar os incêndios e proteger a biodiversidade”, garante Zecchin. “Os brigadistas são parte fundamental desse manejo.”

Voluntário em causas ambientais desde 2002, Rafael Gava, presidente da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias (RNBV) e brigadista florestal, não esquece da sua participação no emblemático incêndio no Parque Estadual do Pico Paraná, em 2008, região metropolitana de Curitiba, que destruiu 100 mil metros quadrados de mata nativa. Esse evento abriu os meus olhos para a importância da sistematização dos esforços de inúmeras pessoas que desejam atuar como voluntárias ambientais, mas não sabem como. Acredito que, independentemente da causa, o voluntariado é uma demonstração de cidadania e desejo pelo bem comum”, diz Gava.

André Zecchin, Ingrid Neumann e Rafael Gava fazem parte do contingente de 48% dos brasileiros que já realizaram algum tipo de trabalho voluntário, segundo a pesquisa “Voluntariado na área de educação”, realizada em 2021 pelo Itaú Social, em parceria com o Datafolha. O estudo apontou também que 91% da população considera o voluntariado importante para o desenvolvimento pessoal e para a sociedade. O levantamento revelou ainda que, entre aqueles que passaram por experiência como voluntários 44% se dedicaram a atividades voltadas ao meio ambiente.

Voluntariado em Salto Morato

Inserida na Grande Reserva da Mata Atlântica, a Reserva Natural Salto Morato (RNSM) está localizada em Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Criada em 1994, é mantida pela Fundação Grupo Boticário e reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. A área preservada de 2.253 hectares contribui para a conservação desse bioma, sendo uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). No local, já foram reconhecidas 370 espécies de aves, 29 de répteis, 93 de mamíferos, 44 de anfíbios, 63 de peixes e 646 de vegetais vasculares.

No programa de voluntariado da Reserva, os participantes têm a oportunidade de vivenciar atividades de rotina de trabalho em uma Unidade de Conservação (UC) e aprender na prática sobre a preservação da natureza. Entre as atividades que exercem, estão o apoio à educação ambiental dos visitantes, à restauração florestal e ao monitoramento da biodiversidade. O programa é aberto a qualquer pessoa a partir de 18 anos interessada em aprender sobre conservação da natureza e contribuir para ações de manejo em Unidades de Conservação.

Defensores do Cerrado

No Cerrado, o segundo maior bioma do país e a região onde a Fundação Grupo Boticário mantém, desde 2009, outra Reserva Particular do Patrimônio Natural (Reserva Natural Serra do Tombador), ocorre a campanha Defensores do Cerrado. Essa iniciativa busca sensibilizar a sociedade e valorizar a atuação das brigadas voluntárias, responsáveis por atuar diretamente na prevenção e combate aos incêndios na região. A campanha é uma realização da Fundação, com o apoio do Instituto Humanize, Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Nature Invest, Instituto Cerrados e Fundo Casa.

Entre as ações que as brigadas voluntárias realizam estão atividades como manejo de fogo, combate aos incêndios e educação ambiental. São voluntários capacitados que, juntamente com brigadistas do ICMBio e do PrevFogo/Ibama, conseguem chegar mais rapidamente aos focos de incêndios em áreas naturais, especialmente em locais distantes dos grandes centros urbanos, executando o primeiro combate e evitando que as chamas se alastrem.