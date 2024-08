Voluntários arrecadam mais de 2 toneladas de alimentos em ações sociais na COOP

Em sete décadas de existência, a Coop sempre realizou ações em benefício às comunidades onde possui unidades de distribuição. Afinal, um dos propósitos da marca Coop é Cooperar Faz Bem.

Prova desse comprometimento é a cessão de espaços em suas lojas para a realização de arrecadação de alimentos, coordenados por voluntários de algumas ONGs e entidades beneficentes. No mês de agosto, foram 2,85 toneladas de alimentos doados por seus cooperados e clientes.

Nos dias 4 e 10, o Moto Club Insanos arrecadou 852,26 kg de alimentos em quatro unidades (duas em Santo André, uma em Mauá e uma em São Bernardo), os quais foram encaminhados para a ONG Mboatar, que através da arte e cultura, presta assistência para mulheres e crianças; para a Comunidade Cantinho da Paz, que acolhe crianças e adolescentes em vulnerabilidade social; para a Instituição Lar Bom Jesus, que realiza acolhimento a crianças e adolescentes, e para a ABASC – Associação Brasileira de Ação Social Cristã, que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes.

No sábado (10), a ADEE – Associação Divulgadora de Ensinos Espíritas, que atende aproximadamente 40 famílias e 10 gestantes, através de atividades sociais, realizou uma ação em Mauá e totalizou a arrecadação de 855 Kg de alimentos.

Já os cooperados e clientes de Ribeirão Pires, no sábado (16), contribuíram com a doação de 378 kg de alimentos para a Nova Infinity, instituição especializada no tratamento humanizado de pessoas com dependência química, alcoolismo e transtornos mentais.

De acordo com Nataly Faria, da área de Responsabilidade Social, ao ceder espaços nas lojas aos projetos sociais, a Coop cumpre seu princípio cooperativista de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades onde a marca está instalada. “De ação em ação, cooperados e clientes já doaram, precisamente, 9.274,59 quilos. Só neste ano”, contabiliza.