Voluntariado fortalece ações de segurança em bairros da capital e região metropolitana de SP

Pelo menos 19 presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) de diferentes regiões da capital e da Grande São Paulo foram prestigiados na manhã desta terça-feira (29) pelo trabalho voluntário em prol da Segurança Pública. As ações contribuem para a redução dos índices de criminalidade nos bairros, além de integrar a polícia com a comunidade.

O Conseg foi criado para ser o “portal da cidadania”, como descreve o coronel Leonardo Isipon, atual coordenador do grupo. “É onde a sociedade pode trazer suas demandas e anseios. Isso tem nos ajudado a criar estratégias efetivas e personalizadas para combater o crime conforme a necessidade de cada bairro, até porque quem conhece melhor as necessidades da região do que a próprio morador”, argumenta.

Presidente do conselho do centro de Guarulhos, Roberto Carlos Campos, explica que esse trabalho permite que a população dê sugestões de melhorias e atuar junto às forças de segurança para ampliar a rede de proteção. “Tem muita gente que só reclama e não move um dedo pela mudança, eu quis fazer a diferença e acho que estou conseguindo.”

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que esteve no encontro, ouviu histórias e anotou sugestões. Ele contou que “a polícia é a última barreira entre o criminoso e a sociedade” e mencionou que os Consegs têm servido com um incentivo para ampliar ainda mais os trabalhos de proteção aos cidadãos.

“Nós policiais temos a obrigação diária de dedicar tempo, estratégia, estudo e o nosso melhor pela segurança da população, mas vocês fazem isso voluntariamente, transformando esse trabalho em uma rede colaborativa que tem dado resultados efetivos”, observou o chefe da pasta ao agradecer os presidentes dos conselhos.

Jaqueline Susan, líder do Conseg Jardim Mirna, no extremo sul de São Paulo, participa do grupo há dez anos. Nesse tempo, percebeu a necessidade de a comunidade estar alinhada com as forças de segurança. Hoje, ela afirma que a melhora na região tem sido gradual.

Ao fim do encontro, os presidentes e as autoridades foram até a Superintendência da Polícia Técnico Científica para uma visita técnica com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre a rotina policial, além de participar de uma palestra com temas de segurança e interesse da comunidade.