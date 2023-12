Volume renegociado pela Caixa no Desenrola chega a R$ 6 bilhões

A Caixa Econômica Federal renegociou R$ 6 bilhões em dívidas através do Desenrola, o programa de renegociação do governo federal, aberto em julho. Até a terça-feira, 12, haviam sido negociados 360,9 mil contratos de cerca de 284 mil clientes, de acordo com o banco público.

O governo prorrogou o chamado Faixa 1 do Desenrola até 31 de março do ano que vem, buscando uma maior adesão da população. O Executivo considera que o programa teve uma procura abaixo do esperado na segunda fase, que abrange esse público, de menor renda.

Além disso, o governo também atualizou as regras de acesso ao site de renegociação, para facilitar o processo. Agora, contas de selo Bronze da plataforma gov.br também poderão fazer a autenticação na plataforma e acessar os contratos, renegociando com a opção de pagamento à vista.

Para os clientes da chamada Faixa 2, que contempla aqueles com renda mensal acima de dois salários mínimos, o Desenrola vai até 31 de dezembro deste ano.