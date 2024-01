Volta às aulas: a saúde das crianças está em dia?

O fim das aulas significa um período importante de descanso para as crianças. Tempo para relaxar e recuperar as energias para o próximo ano. Para os pais, esse período pode ser ideal para realizar exames médicos que apoiem os pequenos em suas rotinas e atividades escolares.

“As férias não são importantes apenas para os adultos ou adolescentes. As crianças também precisam de um tempo para se desligar de todo um ano de aprendizagem, de realização de atividades e interações diversas com seus pares e professores. Esse tempo livre é importante para prevenir casos de estresse, insônia e perda de concentração”, explica Sara Azevedo, orientadora pedagógica dos Anos Iniciais do Colégio Marista da Asa Sul, em Brasília.

Pensando em aproveitar o período de descanso para colocar em dia a saúde das crianças, a especialista listou seis cuidados que podem apoiar uma volta às aulas segura:

-No período das férias coloque em dia a carteira de vacinação da criança;

-Se possível aproveite as férias para levar a criança ao oftalmologista. Essa visita é importante para detectar algum problema de visão que comprometa a aprendizagem;

-Se a criança tiver interesse em praticar esportes, vale a pena confirmar com o pediatra se está tudo bem e não há nenhum impedimento. Algumas atividades podem exigir um exame médico comprovando que a criança está apta;

-Uma visita ao dentista antes do retorno das aulas, também pode ser útil para prevenir cáries e identificar um problema comum hoje em dia, como o bruxismo, que afeta a concentração e causa dores de cabeça, comprometendo o aprendizado;

-Com mais tempo nas férias, os pais podem aproveitar para pedir ao pediatra exames de sangue, de fezes e de urina, para identificar patologias e prevenir doenças como a anemia ou infecções virais e bacterianas;

-Se os pais identificarem problemas na escrita, na fala ou na audição, vale também aproveitar o tempo livre das crianças para agendar uma consulta com um otorrino. Ele pode identificar algum problema de audição que esteja comprometendo as habilidades da criança;

– Brincar, andar de bicicleta, ficar com a família, assistir a um bom filme, dar muitas risadas e se divertir fazem com que o retorno às aulas se torne mais prazeroso e assim o ano começa leve e feliz.