Volta às aulas: A caneta é a campeã em tributos, com quase 50% do seu preço em impostos 

Com o início do ano letivo, crescem as preocupações financeiras para muitas famílias. Levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base nos dados do Impostômetro, revela a alta carga tributária em itens da lista de material escolar. Em alguns casos, o imposto equivale a cerca de 50% do valor do produto.

No ranking de itens escolares mais tributados, a caneta é a campeã. O contribuinte paga o equivalente a quase 50% (49,95%) em impostos. A lista segue com a agenda escolar (43,19%), apontador (43,19%), borracha escolar (43,19%) e régua (43,19%) entre os materiais com alto índice de tributos e também apresentam a mesma carga tributária.

Comparando com o ano anterior, a caneta permaneceu como o item mais tributado, e não houve mudanças significativas nas taxas de impostos para a maioria dos materiais. A régua foi a única exceção, apresentando uma redução na tributação em relação a 2023, com uma variação de – 6,30%.

Para dar conta da lista de exigência das instituições de ensino, os pais devem fazer uma minuciosa pesquisa de mercado e comparar os preços a fim de minimizar os custos. É o que aconselha o economista da ACSP, Marcel Solimeo.

Além disso, o economista recomenda que os pais e responsáveis se antecipem e façam as compras antes mesmo de receberem a lista de material escolar, como uma estratégia para evitar descompassos no orçamento.