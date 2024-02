Volta às aula em Diadema tem atenção à mobilidade das crianças

O Quarteirão da Educação que a Prefeitura de Diadema está construindo na rua Pau do Café, no Jardim Promissão, vai oferecer, quando finalizado, cerca de 1,8 mil vagas: 260 para estudantes de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Até que essa verdadeira revolução na rede do município ocorra, o poder público municipal não deixa as famílias na mão e oferta, a cerca de 700 estudantes, transporte gratuito até o Centro de Formação Professora Lizete Arelaro, no Centro.

As crianças da Jardim Promissão antes eram atendidas pela EMEB Ministro Francisco Quintanilha Ribeiro e EMEB Carlos Drumond. As duas unidades escolares foram demolidas para dar lugar ao Quarteirão. Os estudantes da Emeb Quintanilha são atendidos na escola do Centro de Formação Profº Lisete Arelaro; já os estudantes da Emeb Carlos Drumond mudaram de endereço para uma escola nas proximidades.

Ao todo, a Secretaria de Educação transporta por dia cerca de mil estudantes, utilizando para isso 25 micro-ônibus e 15 vãs. Além da situação específica, e temporária, da comunidade do Jardim Promissão, são transportadas 170 crianças com alguma deficiência, 70 que frequentam a unidade da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade e perto de 100 que fazem o trajeto do Via Joaninha até a Escola Municipal de Educação Infantil Florestan Fernandes, no bairro Eldorado.

Como explica o responsável pelo transporte escolar de Diadema, Reinaldo Tadeu Amado, nesse último caso o transporte foi ofertado para assegurar mais comodidade e segurança às crianças. “A distância e o relevo um pouco acidentado da região da Vila Joaninha fazem com que o percurso, a pé, seja muito difícil para crianças e responsáveis. Para auxiliar esse público, a Secretaria de Educação disponibilizou micro-ônibus, que transportam diariamente os estudantes para a Florestan Fernandes”, esclareceu.

Para a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, tudo está sendo feito para garantir que a transição entre as unidades escolares seja o mais tranquila possível. “A grande comunidade do Jardim Promissão será diretamente beneficiada pelo Quarteirão da Educação, o CEU de Diadema, inclusive por seus espaços de cultura e esporte. Enquanto a obra não é encerrada, o que acontecerá neste ano, disponibilizamos transporte de qualidade para garantir o direito à educação dessas crianças”, conclui.

Além das novas vagas, o Quarteirão, com 25 mil metros quadrados, será um verdadeiro complexo educacional, esportivo e cultural, disponibilizando à população quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro e cineteatro.