Volkswagen Nivus 2025 – Novidade parcelada

A Volkswagen apresentou o que tem no momento da linha 2025 do SUV estilo cupê compacto Nivus – apenas duas versões, a Comfortline, com preço de R$ 136.990, e a Highline, a R$ 153.990. A renovação da opção de entrada Sense, atualmente vendida por R$ 119.990, ficou para depois, assim como a promessa pela volta da sigla “GTS”, que já esteve presente no Passat produzido no Brasil, no Gol, no Polo e no Virtus, e equipará pela primeira vez um SUV da marca alemã. Mas ambas estão agendadas para o primeiro semestre do próximo ano. Nos nove primeiros meses de 2024, o Nivus emplacou 40.294 unidades no Brasil, ocupando a décima primeira posição entre os carros de passeio e a primeira do incipiente subnicho de SUVs-cupês compactos, que tem ainda o Fiat Fastback, com 35.600 exemplares, e o recém-lançado Citroën Basalt. Montado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na Anchieta, ao lado dos compactos hatch Polo e sedã Virtus, o Nivus utiliza a plataforma MQB A0 – como seus “irmãos” de fábrica – e pode ter sua produção transferida para a unidade de São José dos Pinhais, no Paraná, a partir do próximo ano.

O Nivus teve um caminho na contramão na tradição de desenvolvimento de um modelo da Volkswagen, sendo o primeiro a ser criado fora da Alemanha. O SUV-cupê foi concebido no Brasil e é vendido também para mais de 40 países, incluindo a Europa, onde o modelo é fabricado em Pamplona, na Espanha, com nome de Taigo. Na linha 2025, o Nivus tem design levemente renovado, com faróis e lanternas com tecnologia de leds. Nas laterais, as novas rodas de 17 polegadas para a versão Highline têm acabamento diamantado e Preto Piano, com o nome do carro nos para-lamas da frente. Atrás, o para-choque ganhou uma linha em destaque e vincos na carroceria e lanternas mais horizontais. O Nivus tem cinco opções de cores (Cinza Moonstone, Vermelho Sunset, Cinza Platinum, Branco Cristal e Preto Ninja) e as novas Azul Turbo e Azul Titan, as duas com um tom de azul inédito nos carros da Volkswagen no Brasil. Para tornar o novo Nivus mais personalizado, o antigo Pacote Bicolor foi substituído pelo Pacote Outfit, com 12 itens próprios para a “top” Highline.

Com 4,26 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,49 metro de altura e 2,56 metros de distância de entre-eixos, a família do Nivus é empurrada pelo motor 1.0 200 TSI turbo de três cilindros com injeção direta, com até 128 cavalos de potência (com etanol) e 20,4 kgfm de torque (com os dois tipos de combustível), associado ao câmbio automático de 6 marchas da Aisin. Com esse conjunto, o Nivus pode acelerar de zero a 100 km/h em dez segundos e chegar à velocidade máxima de 189 km/h, com etanol no tanque. Conforme o Inmetro, o carro tem consumo de 11,9 km/l com gasolina e 8,3 km/l com etanol na cidade e 14,1 km/l e 9,9 km/l na estrada, respectivamente. De acordo com a Volkswagen, o Nivus foi aprimorado no quesito segurança com o pacote ADAS, se juntando ao ACC – controle adaptativo de velocidade e distância em relação ao veículo à frente – e aos assistentes de frenagem de emergência e de saída de vaga traseira. O ADAS do SUV-cupê oferece Lane Assist – mantém o carro na faixa de rodagem –, detector de ponto cego com marcação nos retrovisores externos, Travel Assist – contribui para uma condução mais segura em situações de risco – e Park Assist, para manobras de estacionamento paralelas e perpendiculares automáticas.

No interior, os bancos receberam nova textura com costuras redesenhadas e novo acabamento. Nas portas e no painel, o revestimento “soft touch” acompanha as costuras dos bancos em contraste. Segundo a marca alemã, o Nivus traz na linha 2025 um compromisso de inaugurar um novo momento de conexão com o usuário, a partir do novo VW Play Connect. O dispositivo, integrado ao modelo desde sua estreia, em 2020, tem central multimídia de 10,1 polegadas, com internet embarcada, tornando o motorista independente de ter de espelhar seu smartphone ou conectá-lo a uma rede de Wi-Fi. Na linha 2025, o Nivus tem ar-condicionado digital com saídas para o banco traseiro, volante multifuncional revestido em couro e “paddles shifters” para trocas sequenciais, carregador de smartphone por indução e todos os vidros elétricos, sendo os dianteiros com função “one touch”. A Highline soma bancos com revestimento premium e quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas – na Comfortline, é de 8 polegadas.

O carro conta com mais de 15 aplicativos disponíveis na loja online, com Waze e playlists no Spotify. O VW Play Connect é responsável também por compartilhar as informações do veículo diretamente com o app Meu VW em sua versão 2.0. São 15 funcionalidades oferecidas, como trancar e destravar o veículo, localização em tempo real, acionamento da buzina e do pisca alerta, modo manobrista, controle de perímetro, restrição de horário de circulação na cidade e gestão da manutenção do carro com mais de 90 alertas de possíveis falhas. Os clientes que comprarem o novo Nivus no lançamento terão um ano para todas as funções de conectividade e até três gigas gratuitos de internet por mês até junho de 2025 para uso dos aplicativos no VW Play Connect.