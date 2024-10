Volkswagen Meteor: força bruta com racionalidade

Em 2015, apenas 20% dos caminhões comercializados no Brasil eram extrapesados. Atualmente, são 50%. Maiores veículos Volkswagen do mundo, os caminhões da linha extrapesada Meteor também seguem ampliando sua participação no mercado brasileiro, e terão novidades para a Fenatran 2024, que será realizada de 4 a 8 de novembro na capital paulista. Composta pelos modelos 28.480 e 29.530, a família Meteor passará a contar com o freio retarder, sistema inteligente que garante mais segurança, controle e eficiência às operações. O componente já está disponível como opcional, possibilitando a otimização do custo total de operação e aumento significativo da vida útil das peças do sistema de freio “comum”.

O retarder é um sistema auxiliar de frenagem que funciona de maneira independente, diminuindo de forma expressiva o uso e o desgaste dos freios de serviço. Com seis estágios de acionamento, o sistema do Meteor atua de forma automática, mas pode também ser gerenciado manualmente em uma alavanca na coluna de direção. Essas características o tornam especialmente útil em descidas prolongadas, garantindo eficiência, confiabilidade e segurança com uma potência combinada de até 1.225 cavalos. Os modelos equipados com o retarder contam com uma ferramenta inteligente para controle e auxílio na frenagem. O sistema seleciona automaticamente a potência máxima de frenagem com base na carga transportada pelo veículo, na configuração dos eixos traseiros e no atrito com o solo. Além de garantir a estabilidade do caminhão em frenagens emergenciais, o sistema confere mais agilidade, segurança e confiabilidade em situações de adversidade na pista. Os Meteor chegam também ao mercado com os controles de velocidade de cruzeiro associados ao retarder. Quando acionados, os sistemas trabalham para manutenção da velocidade definida pelo motorista, o que gera menor desgaste de peças como lonas e tambores de freio, melhor aproveitamento das viagens e manutenção simplificada. O dispositivo permite ainda que os veículos mantenham uma velocidade média mais alta.

Outra novidade que chega no portfólio 2025 da Volkswagen Caminhões e ônibus e está disponível na linha Meteor é o pacote Highline. O destaque do pacote opcional é o mais moderno painel de instrumentos da família de caminhões da Volkswagen, 100% digital e mais intuitivo e personalizável. Com 10 polegadas, conta com 80 funcionalidades, entre elas, a avaliação do motorista, o peso do veículo por eixo e o controle de altura da suspensão nas versões pneumáticas. Também faz parte do pacote Highline uma central multimídia com tela de 7 polegadas e mais de 30 funções diferentes, permitindo total conectividade do cliente e integração com o smartphone pelo espelhamento sem fio via Android Auto ou Apple CarPlay, com a experiência de uma tela sensível ao toque. Complementam o pacote o volante multifuncional – com controle de cruzeiro, acesso ao computador de bordo e interface com o rádio – e o novo aplicativo VWConnect, no qual podem ser controladas funções do veículo e acessadas informações com poucos cliques no celular, com um visual mais agradável para a experiência a bordo. Outra novidade é a possibilidade de realizar o bloqueio remoto do veículo, a partir da plataforma de gestão de frotas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a Rio.

Primeiras Impressões

Para pegar pesado

A linha Meteor usa o motor D26, de 13,0 litros e seis cilindros em linha. Na versão 29.530 6×4, desenvolve 525 cavalos a 1.800 giros, com torque de 265 kgfm de 900 a 1.350 rpm. O câmbio é um modelo automatizado Traxon, da ZF, de 12 marchas – há um opcional de transmissão de 16 velocidades. O Meteor 29.530 6×4 avaliado no campo de provas da Volkswagen Caminhões e Ônibus – o maior e mais potente Volkswagen do mundo – puxava um “bitrenzão” carregado com 55 toneladas. Em movimento, o conjunto impressiona pelo baixo índice de trepidação – e o isolamento acústico é acima da média do segmento de extrapesados. O equilíbrio do conjunto nas curvas e nas frenagens bruscas chama a atenção, assim como a eficiência do freio-motor, que se encarrega de reduzir a velocidade de forma sutil e gradual. Novidade na linha Meteor, o retarder cria resistência hidráulica no eixo de saída da transmissão ao ser ativado, aumentando de forma muito significativa a potência de frenagem e reduzindo a velocidade do veículo de forma suave e controlada. O caminhão conta também com a tecnologia Predictive Shifting, um sistema que gerencia o câmbio, mapeia a rodovia por GPS, faz a leitura da topografia e “prevê” o o terreno pela frente. A transmissão Traxon tem o modo de condução “EcoRoll”, viabilizando que o veículo trafegue em uma espécie de “banguela” controlada eletronicamente, para aproveitar a inércia e reduzir o consumo de combustível.

Boa parte dos comandos do Meteor fica no volante multifuncional, para que o motorista possa acessar computador de bordo, sistema de áudio, rádio ou até o celular sem precisar desviar a atenção da estrada. A tela da multimídia tem painel de 7 polegadas. Pode ter opcionalmente uma tela colorida e oferecer conexão para Apple CarPlay, Android Auto e Mirror Link, dando acesso aos mesmos aplicativos encontrados normalmente em carros de passeio. O banco do caminhão é pneumático e é produzido em couro ecológico, com oito níveis de altura, apoio de braço e cinto de segurança integrado. O carregamento do celular pode ser feito por indução magnética, sem fio. Na prática, pelo menos em um teste curto, o Meteor 29.530 6×4 não parece ser difícil de se dirigir. Em algumas voltas no campo de provas, fica fácil adquirir certa intimidade com o novo extrapesado da Volkswagen. A principal preocupação do motorista iniciante é evitar que a longa e imponente composição articulada de 30 metros de comprimento passe por cima de alguma coisa nas curvas – um controle que requer mais prática.