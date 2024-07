Volkswagen Delivery: de olho nas entregas urbanas

O novo Delivery 13.180 6×2 veio para ampliar a versatilidade da linha, que já conta com seis modelos: Express, 6.170, 9.180, 11.180, 11.180 4×4, com aplicação mista — urbano e fora-de-estrada —, e o 13.180 6×2. Os modelos estão disponíveis com até quatro opções de entre-eixos. O Delivery 13.180 6×2 é equipado com motor Cummins ISF 3.8, de 175 cavalos de potência e 61,2 kgfm de torque, e busca conciliar a robustez de um caminhão com o conforto de um automóvel – com uma cabine ampla, coluna de direção ajustável e regulagem de altura dos bancos. O pacote Prime de série inclui banco do motorista com suspensão pneumática, revestimentos dos bancos com acabamento premium, rádio com Bluetooth, trio elétrico, ar-condicionado, para-choque na cor do veículo e conectado com a Rio Box – tecnologia que permite acompanhar o desempenho e a disponibilidade da frota via computador, tablet ou smartphone. “A produção da nova versão já se iniciou e vem para atender às aplicações de maiores demandas como baú carga geral e carga seca. Uma necessidade de mercado que tem crescido”, explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Jogando na defesa

Viatura blindada multitarefas IDV LMV-BR 2 (Divulgação)

A IDV, marca do Iveco Group especializada em veículos de defesa e segurança pública, assinou contrato com o Exército Brasileiro para o fornecimento de 420 unidades da viatura blindada multitarefas LMV-BR 2, em um contrato de dez anos, com previsão de entrega das primeiras unidades em 2026. Os novos veículos são conhecidos como Guaicurus e serão produzidos na fábrica da IDV em Sete Lagoas (MG). Guaicuru é o nome de uma antiga tribo indígena. O valor do contrato é de R$ 1,4 bilhão. A parceria entre o Exército Brasileiro e a IDV tem uma longa história, incluindo o fornecimento de 700 unidades da viatura blindada anfíbia Guarani e 32 do LMV-BR 1.

Expansão no Caribe

Caminhões Volkswagen e-Delivery 14 e Meteor 29.520 (Divulgação)

A Volkswagen Caminhões e Ônibus reforça sua participação no mercado internacional de veículos ao desembarcar mais dois modelos na Costa Rica. Trata-se de dois e-Delivery 14 toneladas, adquiridos pela Coca-Coca FEMSA, e dois Meteor 29.520, que integram a frota das companhias Macasa e Renessa. Os dois modelos são fabricados em Resende, no sul do Rio de Janeiro. O e-Delivery 14 toneladas é equipado com motor que entrega 300 kW (408 cavalos) com torque máximo de 219 kgfm. Os e-Delivery já estão em circulação pelas ruas costa-riquenhas no segmento de distribuição urbana de bebidas. Já o Meteor, o maior caminhão da Volkswagen do mundo, tem motor D26 de 13,0 litros e, na Renessa, atuará no transporte de combustível para aviação, enquanto o modelo adquirido pela Macasa estará no segmento de transporte de materiais de construção. “A estreia destes modelos em um novo país representa a referência de nossos produtos no Brasil e no mundo. A chegada do Meteor e do e-Delivery na Costa Rica amplia de forma significante o nosso processo de buscar novos mercados, reforçar nossas parcerias de produção e conquistar a liderança nos países em que já atuamos. Seguimos avançando e buscando novas oportunidades de negócio” destaca Juliano Ruggieri, gerente comercial da montadora.

Mais presença nas aulas

Iveco Bus ORE 3 (Divulgação)

Líder no fornecimento de ônibus do “Caminho da Escola”, a Iveco Bus fez a entrega dos primeiros 155 Bus 15-210 ORE 3 ao governo de Pernambuco. No total, a marca fornecerá 355 unidades do modelo à Secretaria de Educação e Esportes daquele Estado, por meio do programa “Juntos pela Educação”. A fábrica da cidade mineira de Sete Lagoas também tem pedidos expressivos de aquisição de veículos das secretarias estaduais de Educação da Bahia e de Mato Grosso. Pela primeira vez, a Iveco Bus oferece o ORE 3 (Ônibus Rural Escolar 3) no “Caminho da Escola”, com 3.500 unidades habilitadas, além de 3.600 do ORE 2 (Ônibus Rural Escolar 2). O Bus 15-210 ORE 3 é equipado com motor FPT Industrial de 210 cavalos de potência, com capacidade para 59 alunos. Já o Bus 10-190 ORE 2 tem motor de 190 cavalos, com capacidade para 44 alunos. “Um transporte escolar eficiente é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas de educação em todo o país. O Brasil é referência com o programa ‘Caminho da Escola’, do qual nos orgulhamos em sermos líderes, com 7.100 ônibus habilitados na atual edição do programa. Como parceiros, caminhamos juntos com o governo de Pernambuco, entregando produtos de ponta para os municípios e zonas rurais”, afirma Danilo Fetzner, vice-presidente da Iveco Bus para América Latina.