Volkswagen Constellation: sob medida para o Corpo de Bombeiros

Há dez anos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus fornece veículos sob medida para compor uma frota especialmente projetada para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Entre os modelos que mais marcaram essa trajetória, a família Constellation é representada atualmente pelo VW 18. 260 4×2 com caixa de transmissão automática, versão escolhida para as operações de resgate e com modificações para a aplicação. “O Constellation 18.260 4×2 entregue aos bombeiros é mais um exemplo de nossa engenharia sob medida. Tendo em vista as características da operação e cumprindo com as exigências e especificações técnicas necessárias, trabalhamos junto aos implementadores para entregar veículos com entre-eixos e suspensão especiais para os bombeiros”, destaca Pedro Teixeira, consultor de Vendas ao Governo da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Chique no asfalto

Ônibus Marcopolo Paradiso G8 1800 DD (Divulgação)

A Marcopolo apresentou na Lat.Bus 2024 – o maior evento de ônibus da América Latina, realizado de 6 8 8 de agosto na capital paulista – um ônibus rodoviário Paradiso G8 1800 DD com configuração interna alterada. Como um verdadeiro showroom, o veículo traz inéditos equipamentos e tecnologias para demonstrar aos clientes e visitantes os novos desenvolvimentos e futuras inovações que estarão à disposição dos operadores, como o uso de Inteligência Artificial para o funcionamento do sistema de ar-condicionado, câmeras com visão de 360 graus e controle do som, das luzes e da temperatura por controle remoto via Bluetooth. O Paradiso G8 1800 DD conta com chassi Volvo B150R 8×2 Euro 6, com 15 metros de comprimento, 2,60 metros de largura e 4,10 metros de altura, com capacidade para 50 passageiros e Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM) para acessibilidade. Externamente, é equipado com faróis em full-led, auxiliares de neblina dianteiro e traseiro, espelhos com câmera (ERV), sensor de estacionamento, câmera de ré, sistema de monitoramento do salão de passageiros e câmera extra de filmagem ligada aos monitores do salão. O interior do Paradiso G8 1800 DD da Lat.Bus tem piso superior com poltronas leito, semileito Master, semileito Executiva e Executiva SF e no inferior, poltronas leito cama, todas com tomada USB A reversível e/ou tipo C e monitores individuais de 10 ou 13 polegadas (poltronas leito e leito cama). Todas as poltronas do piso inferior têm fones, sendo que algumas têm suporte para celular regulável com tomada USB. Quatro poltronas, duas no piso superior e duas no inferior contam com massageador.

Viagens mais seguras

Novidades da Volvo no Sistema de Segurança Ativa (SSA) de seus ônibus (Divulgação)

Em reforço à visão zero acidentes, ideal de futuro da marca sueca com seus veículos, a Volvo apresentou na Lat.Bus 2024 as mais recentes novidades no sistema de segurança ativa (SSA) em seus ônibus. São refinamentos que fazem as tecnologias da marca avançarem na prevenção de acidentes. A maioria dos recursos é de série nos veículos rodoviários 6×2 e 8×2. Atuando de forma integrada, o SSA é um pacote de tecnologias que fornece e gerencia informações sobre o trânsito e o entorno ao ônibus para evitar colisões. O sistema inclui alerta de ponto cego frontal e lateral, assistente de sinalização de trânsito, detector de fadiga e monitoramento de pressão de pneus. “Além das novidades, o sistema de segurança ativa segue mantendo tecnologias já consagradas para evitar acidentes”, explica Gilcarlo Prosdócimo, gerente de Engenharia de Vendas da Volvo. Os demais itens do SSA são alerta de colisão com frenagem de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa, piloto automático adaptativo, programa eletrônico de estabilidade (ESP), freios eletrônicos EBS5, heads-up display e assento vibratório – aciona um alerta no banco do motorista para alertá-lo de risco de impacto com outro veículo.

Nos pontos do Maranhão

Ônibus Caio Apache Vip da Viação Estrela (Divulgação)

Viação Estrela, que faz parte do Consórcio Central e opera em São Luís (MA), adquiriu vinte novos ônibus Caio Apache Vip, em sua quinta versão, com chassi Mercedes-Benz OF-1721 L/59 e motorização Euro 6. A Viação Estrela conta com uma frota de 150 ônibus, dos quais, 80% da Caio. A Viação Estrela atua também na região Itaqui Bacanga, onde se encontram grandes empresas como a Vale do Rio Doce, Alumar e Porto do Itaqui. O Apache Vip tem 12,56 metros de comprimento e lotação total para 82 passageiros. Cada unidade é equipada com elevador semiautomático na porta central, do lado direito da carroceira, assentos reservados para pessoas com deficiência (PcD) e uma área exclusiva para cadeirantes ou pessoas com deficiência visual, acompanhadas por cão-guia, com cinto de segurança de três pontos, proporcionando acessibilidade segura no transporte.