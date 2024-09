Volkswagen antecipa inovações para a Fenatran 2024

A Volkswagen Caminhões e Ônibus antecipou as principais novidades que apresentará na Fenatran 2024, a maior feira do transporte de cargas da América Latina, que será realizada de 4 a 8 de novembro no São Paulo Expo, na capital paulista. A grande estrela do estande da marca alemã será o Constellation 20.480 4×2, com 56 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC). O mais potente cavalo-mecânico 4×2 da Volkswagen será posicionado entre as atuais versões 4×2, de 45 toneladas, e a 6×2, de 58,5 toneladas.

Outras novidades para o evento paulista serão os extrapesados Constellation 25.480 HD e Meteor 28.480 HD. Ambos ganham eixos reforçados, que segundo a fabricante proporcionam aumento de 5% na capacidade de tração. Os gigantes produzidos na cidade fluminense de Resende podem transportar agora até 58,5 toneladas, o que os habilitam a receber implementos de quatro eixos. O e-Delivery de 11 toneladas, o menor caminhão elétrico da marca, traz um novo motor de 280 kW (381 cavalos), que proporciona um aumento de 7% no torque, com 234,5 kgfm disponíveis desde a partida. A Fenatran 2024 marcará ainda o lançamento do pacote Highline como opcional para todo o portfólio de caminhões da Volkswagen. Ele agrega central multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional e o novo aplicativo VW Connect, que permite controlar funções do veículo e acessar informações pelo celular.

Desenvolvido para completar a oferta de extrapesados da marca, o Constellation 20.480 tem entre-eixos de 3,60 metros, com todo o conjunto do chassi reforçado. O principal foco do produto está nas empresas de transportes de veículos, os chamados “cegonheiros”. É o primeiro Constellation 4×2 equipado com o motor D26, de 13,0 litros, fornecido pela MWM e usado nos extrapesados da marca, que entrega 480 cavalos e 245 kgfm. Trabalha acoplado ao câmbio automatizado ZF V-Tronic de 12 velocidades, com opção de modos de condução e tecnologia preditiva para troca de marchas, e um freio-motor auxiliar de 428 cavalos. O chassi ganhou novas longarinas e travessas reforçadas, além de uma quinta-roda para facilitar engates dos implementos. Dois tanques de alumínio permitem abastecer 940 litros de diesel, para ampliar a autonomia. O novo caminhão incorpora um sistema inteligente de leitura da carga por eixo, que facilita a redistribuição de forma a equilibrar o peso em cada eixo. O banco pneumático com cinto integrado é de série no Constellation 20.480 4×2. Entre as tecnologias disponíveis no novo modelo estão o sistema Predictive Shifting, que cruza dados do câmbio automatizado com as informações de GPS para tornar a estratégia de trocas de marcha mais eficiente, e o Eco-roll – que aproveita a inércia quando possível e posiciona a transmissão em neutro, para reduzir o consumo de diesel.

Na linha de extrapesados da Volkswagen, os modelos Constellation 25.480 e Meteor 28.480 na nova configuração HD (Heavy Duty) chegam ao mercado em janeiro de 2025. Os cavalos-mecânicos são capacitados para maior capacidade de carga graças ao eixo MS 13-18X0 HD da Cummins. O projeto envolveu também o reforço de componentes como caixa do diferencial, rolamentos e planetárias, mudanças que se refletem na durabilidade e na capacidade de tração dos veículos, reduzindo os custos com manutenção. Na família Meteor, os extrapesados 28.480 e 29.530 passarão a contar com o freio retarder, um sistema auxiliar de frenagem que funciona de maneira independente, diminuindo o uso e o desgaste dos freios de serviço. Ao ser ativado, cria resistência hidráulica no eixo de saída da transmissão, aumentando a capacidade de frenagem e reduzindo a velocidade do caminhão de forma suave e controlada. Com uma potência combinada de até 1.225 cavalos, o retarder dos Meteor é especialmente útil em descidas prolongadas, com menor desgaste de peças como lonas e tambores de freio. O dispositivo permite ainda que os veículos mantenham uma velocidade média mais alta e, ao reduzir a necessidade de frenagens frequentes, gera economia de combustível e diminui as emissões.

Com seu novo motor de 280 kW, o elétrico e-Delivery agora vem com PBT de 11.400 quilos – era de 10.700 quilos na versão anterior. Essa configuração, aliada à redução de peso nos componentes, permite uma capacidade de carga útil de 6.300 quilos na versão com maior autonomia – um aumento de 16% em relação à primeira geração, lançada em 2021. O modelo oferece opções de três ou seis packs de bateria, para até 250 quilômetros de autonomia. Outro destaque do veículo é o e-PTO (Power Take-Off) de fábrica. Projetado para vários tipos de aplicações, com capacidade de até 30 kW de potência, o sistema permite o uso da energia elétrica das baterias para alimentar componentes auxiliares, como guindastes, bombas e compressores, resultando em uma maior eficiência energética. Entre os carregadores, o caminhão elétrico da Volkswagen possibilita o opcional de corrente alternada (AC), disponível em opções de 11 e 22 kW, ideal para um carregamento mais lento, com custo mais baixo. Já os carregadores de corrente contínua (DC) receberam um novo sistema de arrefecimento das baterias, carregando de zero a 80% em até uma hora. O sistema de regeneração segue presente no e-Delivery, podendo recuperar até 40% da energia nas desacelerações.

A partir da Fenatran, todos os modelos da Volkswagen Caminhões e Ônibus poderão incorporar opcionalmente o pacote de tecnologia Highline, que inclui um painel 100% digital de 10 polegadas para monitorar 80 funções – entre elas, a avaliação do motorista, o peso do veículo por eixo e o controle de altura da suspensão nas versões pneumáticas –, uma central multimídia de 7 polegadas, com integração com smartphones por meio de espelhamento sem fio via Android Auto ou Apple CarPlay e tela sensível ao toque, com mais 30 informações. Outra novidade do pacote Highline será a possibilidade de se fazer um bloqueio remoto do caminhão em caso de roubo a partir da plataforma Rio de gestão de frotas da Volkswagen. Com conexão via Bluetooth, o aplicativo VW Connect disponibiliza todas as informações do veículo no celular do cliente, permitindo o controle de funções como partida do motor, acendimento de luzes da cabine e acionamento do alarme.