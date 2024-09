Volgren lança novos ônibus no National Bus and Coach Show 2024

A Volgren, empresa pertencente à Marcopolo S.A. e líder australiana na produção de ônibus, esteve presente no National Bus and Coach Show 2024, realizado nos dias 17 e 18 de setembro no Brisbane Convention and Exhibition Centre. Os lançamentos apresentados foram o Volgren Optimus Elétrico, com opções de chassis Yutong E12 e BYD BC12 ‘Blade 1’, e o Volgren Optimus a Hidrogênio, desenvolvido em parceria com a Wrightbus.

O ônibus urbano Volgren Optimus elétrico, solução testada e aprovada que os operadores implementaram com sucesso em Melbourne, Sydney, Brisbane e Perth, foi projetado para adequação a vários chassis diesel, hibridos, elétricos e hidrogênio, e está em conformidade com os mais altos níveis de padrões de qualidade, segurança e inflamabilidade para ônibus na Austrália. Os modelos têm autonomia de até 350 quilômetros e é oferecido em diferentes opções de comprimento total, variando de 11,7m a 12,5m e possui uma das carrocerias de ônibus de emissão zero mais leves de sua classe, resultado de milhares de horas de pesquisa e testes dinâmicos.

O Volgren Optimus a Hidrogênio começou a ser desenvolvido em 2022, quando a companhia assinou um acordo histórico com a Wrightbus, um dos principais fabricantes de ônibus de hidrogênio da Europa, para introduzir os primeiros ônibus de célula de combustível movidos a hidrogênio para o mercado australiano. Os ônibus de célula de combustível de hidrogênio desempenharão um papel importante na transição para o transporte de emissão zero e a Volgren está comprometida em acelerar essa tecnologia empolgante.

Além dos lançamentos, empresa expôs ainda o ônibus urbano Volgren Optimus elétrico, com chassi Volvo BZL e o rodoviário Marcopolo Audace 1050, com chassi Volvo B8R, atualmente produzido na Marcopolo China.